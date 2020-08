Un total 28 municipios de Málaga no registran casos de coronavirus

MÁLAGA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 municipios de la provincia de Málaga no han registrado casos de coronavirus confirmados por PCR desde que comenzó la pandemia, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias.

En concreto, se trata de las localidades de Árchez, Canillas de Albaida, El Borge, Comares, Cútar, Iznate, Alfarnatejo, Canillas de Aceituno, Salares, Sedella y La Viñuela.

También Carratraca, Totalán, Macharaviaya, Atajate, Benadalid, Benarrabá, Jubrique, Benaoján, Jimera de Líbar, Montejaque, Alpandeire, Cartajima, Faraján, Júzcar, Montecorto, Pujerra y Serrato.

DISTRITOS SANITARIOS

Por distritos sanitarios, según los datos consultados por Europa Press, en el de La Vega todos los municipios han registrado, al menos, un caso confirmado de coronavirus por PCR, aunque 14 de los 19 que lo componen no han registrado ninguno en los últimos siete días.

En concreto, se trata de Valle de Abdalajís; Villanueva del Rosario, Archidona, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos; Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, y Villanueva del Trabuco. También Almargen, Campillos Sierra de Yeguas; Teba, Fuente de Piedra y Mollina.

Por su parte, en el distrito sanitario de Axarquía once municipios no han registrado casos COVID confirmados por PCR. Asimismo, en relación con las confirmaciones por PCR en los últimos siete días, el total de localidades que no ha registrado casos ascienden a 21 de los 28 municipios totales de este distrito.

De igual modo, en el distrito Valle del Guadalhorce solo la localidad de Carratraca no ha registrado ningún caso COVID durante la pandemia. Si se comparan los datos de los últimos siete días, los municipios que no han registrado casos han sido, además del ya citado de Carratraca, Alozaina y Guaro.

Todos los municipios que componen el distrito sanitario Costa del Sol han registrado algún caso de Coronavirus y también durante los últimos siete días.

Asimismo, en el distrito sanitario Málaga hay dos municipios que no han registrado casos confirmados por PCR y en siete días no se han confirmado casos en cuatro de los seis municipios totales que componen dicho distrito.

Por último, en el distrito Serranía un total de 14 municipios no han registrado casos de coronavirus confirmados por PCR. Por su parte, el total de municipios que no han registrado casos en los últimos siete días ascienden a 23.