Un total de 7.256 jóvenes malagueños nacidos en 2008 solicitan el Bono Cultural Joven 2026 en su primer mes

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MÁLAGA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

En la campaña del Bono Cultural Joven de 2026 han sido un total de 7.256 jóvenes malagueños nacidos en el año 2008 que lo han solicitado. En toda España, las solicitudes han superado la cifra de 202.000 en un mes.

En concreto, se trata de la quinta edición de este programa impulsado por el Ministerio de Cultura que otorga 400 euros a cada persona que haya cumplido o cumpla la mayoría de edad este año.

Este año, por primera vez, puede destinarse esa cantidad no solo al consumo de productos culturales, sino también a la adquisición de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Con la voluntad de fomentar la creatividad como parte del desarrollo de las personas jóvenes y el acceso a la cultura desde un rol más activo y participativo, el Bono Cultural Joven 2026 permite elegir entre dos modalidades distintas para su uso.

La primera modalidad permitirá repartir los 400 euros en tres áreas distintas, al igual que se ha hecho en las últimas ediciones. Esta modalidad permitirá utilizar hasta 200 euros en artes en vivo y audiovisuales, patrimonio cultural, medios de creación artística y material artístico; hasta 100 euros en productos culturales en soporte físico y hasta 100 euros en consumo digital o en línea.

La segunda modalidad permitirá destinar la cuantía total de la ayuda a una sola categoría a elegir entre cursos y talleres de contenido cultural (presencial o en línea), instrumentos musicales o medios de creación y material artístico.

Además, el Ministerio de Cultura está colaborando con la Plataforma del Tercer Sector para que el Bono Cultural Joven sea cada vez más accesible a los sectores de población más vulnerables. Su contribución permitirá ampliar la difusión de la actual convocatoria del Bono y ayudar a los jóvenes de estos sectores de población a realizar el trámite de solicitud.

Para solicitar el Bono Cultural Joven 2026, las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años este año han de registrarse y realizar el procedimiento de solicitud en la web hasta el próximo 31 de octubre.

Además del requisito de la mayoría de edad alcanzada en este 2026, para poder obtener el Bono la persona debe tener nacionalidad española y residencia legal en España o ser solicitante de asilo, desplazada temporal o extranjera ex tutelada. En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística, en toda España hay 561.459 personas con estas características y 21.240 en la provincia de Málaga.

Por último es necesario contar con alguna de las tres formas de identificación digital requeridas por el Ministerio. Estas formas de identificación son el certificado digital, Cl@ve con registro básico o Cl@ve con registro avanzado.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un periodo de un año para utilizar los 400 euros en los establecimientos adheridos, 3.952 en toda España, 835 de ellos en Andalucía. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que cada persona beneficiaria puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

En 2022, primer año de vigencia de esta iniciativa, obtuvieron el Bono Cultural Joven un total de 277.607 personas en toda España. En 2023, la cifra ascendió a 323.668. En 2024 fueron 334.435 los beneficiarios, mientras que, en su cuarta edición, en 2025, fueron 363.054 jóvenes quienes disfrutaron de esta ayuda. En total, en estos cuatro años de vida del Bono Cultural Joven, el número de jóvenes beneficiarios alcanza ya la cifra de 1.298.764 personas.