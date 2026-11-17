Archivo - Un agente de la Policía Local en una imagen de archivo. - Álex Barba - Archivo

MÁLAGA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga ha tramitado a lo largo de la última semana un total de quince denuncias, tanto a establecimientos (cuatro) como a personas (once), por incumplimientos relativos a la ordenanza de prevención y control de ruidos, así como los relacionados con las medidas municipales "que garantizan la convivencia ciudadana y la protección del espacio público".

Según ha detallado el Consistorio malacitano en una nota, las estadísticas comprendidas entre el lunes, 9 de noviembre, desde las 7,00 horas, y hasta las 7,00 horas del lunes 16, los agentes han desarrollado en este periodo un total de 144 intervenciones en la zona del Centro Histórico y en los distritos de Teatinos y Carretera de Cádiz, de las que quince acabaron en denuncia.

En paralelo, en el marco del dispositivo policial extraordinario de vigilancia contra el intrusismo en el servicio de transporte público, de control de VTC y de taxis, se han llevado a cabo 80 actuaciones que se han saldado con quince denuncias. Doce a VTC por infracciones detectadas en el aeropuerto y otras áreas de alta demanda como propiciar la captación de clientes sin contratación previa en lugares de concentración y generación de demanda de estos servicios (siete) y carecer de tarjeta de transporte de vehículo VTC (cinco); y otras tres a vehículos por carecer o tener caducada la tarjeta de transporte de vehículo taxi (dos) y realizar la actividad de transporte de viajeros sin autorización (uno).

En este sentido, se han realizado 22 actuaciones de vigilancia para detectar la prestación del servicio de transporte de viajeros careciendo de autorización. En lo referente al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza frente a la Contaminación por Ruidos, Vibraciones y otras formas de Energía, han sido denunciadas un total de tres personas en la última semana, las tres por la realización de actividades en el domicilio que impiden el descanso ajeno --ruidos en el interior de las viviendas, hacer funcionar aparatos en horario nocturno; actividades perturbadoras del descanso; perturbar la tranquilidad de los vecinos con el comportamiento de animales domésticos; entre otras--.

Respecto al control del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano en la ciudad de Málaga, se han efectuado un total de ocho denuncias. Entre ellas, destacan las dos contabilizadas por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas, así como las cinco por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública. Además, también consta una por realizar pintadas sin autorización. Las dos denuncias por permanencia y concentración de personas consumiendo bebidas en zonas no autorizadas se han producido en la calle Victoria Mérida y Piret.

En cuanto a las cinco denuncias por hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública se han registrado en las calles y plazas, una en Álamos, otra en Constitución y tres en Granada. En relación a las actuaciones sobre los establecimientos públicos, se han desarrollado 34 intervenciones, que han dado lugar a la detección de cuatro infracciones por motivos relativos a diferentes ordenanzas, en concreto, una por carecer de licencia de apertura, autorización municipal o declaración responsable; otra por carecer de seguro de responsabilidad civil obligatorio, una por no respetar el horario de apertura autorizado, y otra por trascender música al exterior.

Por otro lado, se ha realizado un seguimiento de decreto, se ha notificado un acta de denuncia por incumplimiento de decreto y se han notificado también seis decretos. En paralelo, a lo largo de la última semana los agentes han llevado a cabo 99 actuaciones complementarias en materia de seguridad mediante el control y vigilancia de salas de fiestas, zonas de botellón, cierres de establecimientos y terrazas. Las denuncias relacionadas con la contaminación acústica pueden suponer una sanción administrativa cuyo importe oscila entre los 600 euros --las catalogadas como leves-- y los 300.000 euros --muy graves--.

Respecto a las relacionadas con la ordenanza de Convivencia Ciudadana, la sanción es a partir de los 300 euros. Por su parte, el Área de Comercio y Vía Pública ha levantado en este mismo periodo 19 actas por incumplimientos relacionados con las terrazas en la vía pública, bien por ocupación indebida bien por carecer de autorización.

En cuanto a su distribución, se han registrado en los distritos Centro --una en Císter, Santa María, Sánchez Pastor, Mártires y Casas de Campos--, Cruz del Humilladero --dos en Explanada de la Estación-- y Carretera de Cádiz --cuatro en Ildefonso Marzo, dos en Frigiliana, dos en Sor Teresa Prat y una en Héroe de Sostoa, Luis Carreras, Luis Barahona de Soto y Diamantino García Acosta--.