Transportes aprueba el proyecto de trazado para remodelar un enlace en la A-7 a su paso por Vélez-Málaga

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

Concretamente, el objetivo es convertir el semienlace del kilómetro 951, cercano a la zona de Caleta de Vélez, en un enlace completo, para lo que se estima un presupuesto de obras de 6,6 millones de euros (IVA incluido), han informado en una nota.

El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 77 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga.

"La apuesta del Gobierno de España por mejorar las infraestructuras en la provincia queda reflejada en las diversas inversiones que ya están previstas", han asegurado, tal y como detalló el ministro, Óscar Puente, en un coloquio celebrado este verano en Málaga; o las que ya están en marcha, como por ejemplo la modernización de diversos túneles de la A-7 por 16 millones de euros.

El actual semienlace de Caleta de Vélez cuenta con dos ramales y una vía transversal en paso inferior, que permite los movimientos de salida de la autovía A-7 desde Málaga e incorporación a la misma hacia este destino. El presente proyecto contempla la construcción de dos nuevos ramales que permitan la incorporación a la autovía hacía Almería, así como la salida de ésta desde el sentido hacia Málaga.

Se completan los ramales con sendas glorietas, una a cada lado de la autovía, por lo que se completa el enlace con una tipología de diamante con pesas. Se define la vía transversal entre dichas glorietas (dispuesta sobre la actual) y se completa con las conexiones de los dos ramales ya existentes con las nuevas glorietas, así como la del actual vial entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez, que cruza bajo la autovía.

También se proyecta un camino de servicio como reposición de otro existente, afectado por el derrame de tierras de uno de los nuevos ramales. De esta forma, el presente proyecto contempla la disposición de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad para los nuevos ramales del enlace.