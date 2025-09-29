Transportes avanza en las obras de rehabilitación de 12 pasarelas peatonales en Málaga con una inversión de 1,8 millones. - GOBIERNO DE ESPAÑA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras de reparación de 12 pasarelas peatonales entre los kilómetros 159 y 197 de la A-7, en la provincia de Málaga. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1.831.489,84 euros (IVA incluido) financiado con cargo a los fondos europeos través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Así lo han informado desde el Gobierno en una nota, en la que han indicado que los trabajos de reparación de la pasarela peatonal ubicada en el kilómetro 1.061 de la autovía que da acceso a la urbanización Parque Antena, en el término municipal de Estepona (Málaga), consistirán en la recolocación de la viga metálica.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios; la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre, de 22.00 a 2.00 horas, se producirán varias afectaciones al tráfico.

Así, en la calzada con sentido Cádiz --kilometraje ascendente--, entre los kilómetros 1.060 y 1.062 se efectuará el corte de los dos carriles de circulación; mientras que en la calzada sentido Barcelona --kilometraje descendente--, entre los puntos 1.062 y 1.059, se efectuará el corte de los dos carriles de circulación.

Para garantizar la fluidez del tráfico estarán disponibles itinerarios alternativos, tanto en sentido Cádiz como en sentido Málaga.