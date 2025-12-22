Transportes mejora la seguridad peatonal en Málaga con la renovación de doce pasarelas por 1,9 millones

Ransportes mejora la seguridad peatonal en Málaga con la renovación de 12 pasarelas por 1,9 millones de euros. Las actuaciones se han centrado en mejorar sus condiciones de durabilidad, agravadas por el clima marino de la zona. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MÁLAGA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado las obras de reparación de 12 pasarelas peatonales que cruzan la autovía A-7, distribuidas entre los municipios de Estepona y Mijas, del kilómetro 1067 al 1026. Se trata de una intervención financiada por los fondos NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Todas las pasarelas constan de dos rampas de acceso y del vano principal que salva la autovía con excepción de la situada en el kilómetro 1061,230, que cuenta además con dos escaleras de acceso.

La reparación se ha centrado principalmente en mejorar sus condiciones de durabilidad, agravadas por estar ubicadas en un ambiente marino.

Los principales trabajos que se han ejecutado han sido actuaciones de reparación en barandillas, desde su sustitución en los casos más graves hasta el lijado y pintado de la misma en los casos más leves; y también actuaciones en elementos metálicos mediante limpieza con agua a alta presión y pintado posterior. Actuaciones de reparación en elementos de hormigón armado, incluyendo en los casos con armadura vista un saneo, limpieza y pasivación de las armaduras y la restitución de la sección mediante mortero.

Además se han realizado actuaciones preventivas para mejorar la durabilidad. En los paramentos de hormigón, se han efectuado tratamientos con inhibidores de corrosión, revestimientos impermeables o pinturas anticarbonatación. Se han ejecutado juntas de dilatación entre el vano principal y las rampas de acceso para permitir los movimientos por cambios de temperatura y deformaciones, manteniendo una superficie lo más continua posible para el tránsito de peatones. Y se han colocado vierteaguas en las caras inferiores del tablero para evitar el escurrimiento de agua hacia la cara inferior del tablero o el alzado de la obra.

De esta manera, el Ministerio de Transportes contribuye a reforzar la seguridad y comodidad de los desplazamientos peatonales, en este caso sobre la autovía del Mediterráneo. Y es que la renovación de estas pasarelas garantiza un tránsito más seguro, accesible y duradero para los vecinos, facilitando su movilidad cotidiana y mejorando la integración de las áreas residenciales y costeras.