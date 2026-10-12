Tres condenados por secuestrar en Málaga a dos hombres a los que encerraron en un zulo tras pedir 50.000 euros

Archivo - Ciudad de la Justicia de Málaga. Fachada - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha condenado a tres hombres por secuestrar a otros dos, a los que encerraron en una especie de zulo en un aljibe, colocando encima andamios y sacos de cemento. Se le impone a cada uno la pena de seis años de prisión.

Según se declaró probado por la Audiencia de Málaga, los hechos sucedieron en enero de 2023 cuando las dos víctimas acudieron en un vehículo a una gasolinera donde habían quedado con otros tres hombres, los acusados; y se montaron todos juntos en el mismo coche para ir hacia una casa en construcción en Málaga.

Dicha casa en construcción está en la misma finca que la vivienda donde residía uno de los acusados y una vez allí por motivos que se desconocen le exigieron a los dos hombres la cantidad de 50.000 euros para dejarles en libertad, tras lo que les amenazaron con una navaja, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

En ese momento, les dijeron que "les iban a meter en un bidón de agua si no le daban el dinero" y, posteriormente, les quitaron sus pertenencias y los introdujeron en un aljibe tipo zulo colocando encima unos andamios y sacos de cemento que les impedían la salida, señala la sentencia.

Antes de quitarle el móvil e introducirlos en el zulo le permitieron a uno llamar a su cuñado para pedirle el dinero para que les dejaran en libertad. Horas después, este familiar fue a la Policía Nacional a informar de lo sucedido y dar las coordenadas de la gasolinera y el diseminado que previamente uno de los secuestrados había enviado.

Gracias a ello se montaron dos dispositivos policiales en las citadas ubicaciones y detuvieron a dos de los acusados, para después acudir a la zona de la casa en construcción donde los agentes oyeron voces de socorro, por lo que accedieron y descubrieron el aljibe y en su interior a los dos hombres.

Por estos hechos se condena a los tres acusados como coautores de un delito de secuestro y se le impone a cada uno la pena de seis de prisión. Asimismo, se absolvió a los tres de los delitos de lesiones leves y a la mujer del delito de secuestro del que veía siendo procesada.