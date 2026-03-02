Tres detenidos tras esclarecer 26 robos en establecimientos públicos del Valle del Guadalhorce

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones que se llevan a cabo contra los robos en comercios, ha desarrollado las operaciones 'Trópico' y 'Cerillo' en la que han sido detenidas tres personas por robo con fuerza en distintos municipios malagueños del Valle del Guadalhorce.

Así, se han esclarecido un total de 26 robos con fuerza en numerosos comercios de Álora, Pizarra, Cártama y Alhaurín el Grande. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos.

La investigación se inició tras tener conocimiento de varios robos producidos en comercios y establecimientos de las citadas localidades malagueñas desde el pasado mes de diciembre, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

En el transcurso de la investigación, y en el marco de la operación 'Trópico', se identificó a un individuo, con numerosos antecedentes por hechos similares, que utilizaba herramientas de corte y técnicas de escalo para sustraer maquinaria profesional y placas solares de un alto valor económico.

A este individuo se le atribuye la comisión de diez hechos delictivos procediéndose a su detención el pasado mes de enero, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.

En una segunda operación, denominada 'Cerillo', los guardias civiles tuvieron conocimiento de un grupo especializado en el asalto nocturno a establecimientos comerciales --supermercados, farmacias, bares, entre otros--.

Los autores actuaban con gran rapidez, desplazándose entre diversas localidades del Valle del Guadalhorce para cometer los asaltos. Siempre ocultaban sus rostros con pasamontañas y empleaban mazas y patas de cabra para fracturar persianas y puertas para así acceder al interior de los locales.

Ya en el interior de los establecimientos accedían a la caja registradora, llegando a arrancarlas de sus anclajes, para obtener la recaudación.

Tras la actuación de los agentes, se realizaron numerosos servicios para la localización de los autores, siendo descubiertos infraganti cuando cometían un nuevo robo. En el momento de su detención, mostraron una violenta resistencia, llegando incluso uno de ellos a ejercer tal fuerza que llegó a fracturar los grilletes oficiales de seguridad en un intento de huida.

A los detenidos se les acusa de 16 delitos de robo con fuerza, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión. La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Coín (Málaga).