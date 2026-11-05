Tres detenidos tras frustrar una estafa millonaria en la compraventa de una villa de lujo en la Costa del Sol

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MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Policía austríaca, han frustrado una estafa millonaria en la compraventa de una villa de lujo en Marbella (Málaga).

En el transcurso de la investigación, se han detenido a dos personas en Marbella y una tercera en Viena (Austria) por su presunta implicación en un fraude mediante la técnica conocida como Rip Deal, en la que los defraudadores se hicieron pasar por asesores expertos en el sector inmobiliario y, tras distintas argucias y varias reuniones, se ganaron la confianza del dueño del inmueble para cerrar una transacción fraudulenta, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado. En este contexto, ofrecieron al vendedor un maletín repleto de billetes falsos con una cantidad de 2,1 millones de euros, y solicitaron a cambio lingotes de oro por valor de 300.000 euros en concepto de comisión. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de los arrestados.

La investigación, a cargo de agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Económica de la Comisaría de Policía Nacional en Marbella, se inició a partir de unas informaciones sobre un posible delito de estafa del que sería víctima un ciudadano de origen austríaco con propiedades en la Costa del Sol.

El perjudicado, que poseía una villa a la venta en una zona exclusiva de la localidad de Marbella, La Zagaleta, por un valor aproximado de seis millones de euros, fue contactado en el mes de septiembre por unos supuestos expertos en el sector inmobiliario, que le hicieron llegar una oferta por la vivienda.

Tras diversas reuniones acordaron un primer pago de dos millones euros por la villa, al tiempo que se exigía al vendedor el pago por adelantado de 300.000 euros en lingotes de oro como comisión, algo característico en las estafas del tipo 'Rip Deal'.

El fraude en cuestión consiste en ponerse en contacto con alguien que tiene a la venta un bien inmueble, joyas u obras de arte de gran valor, citarse con el mismo en hoteles o restaurantes de prestigio y, tras ganarse su confianza, conseguir una transacción que les permita hacerse con billetes de curso legal u oro, a cambio de billetes de tipo facsímil.

EXHIBICIÓN DE FAJOS DE BILLETES FALLOS

Tras varios encuentros entre los estafadores y la víctima en establecimientos de Marbella, donde los embaucadores exhibían fajos de billetes e invitaban siempre al vendedor en lo que consumieran, acordaron el pago de parte de la villa en la localidad malagueña, mientras que un pariente de la víctima debía realizar simultáneamente el abono de 300.000 euros en lingotes de oro como comisión en una cafetería en Viena.

Esta operativa tan acelerada y esencial para realizar la transacción terminó siendo sospechosa al propio vendedor, que solicitó a tiempo asesoramiento a las autoridades policiales en su país, que le informaron que podía estar siendo víctima de una estafa.

Fruto de los canales de cooperación policial internacional, la Policía Nacional en Marbella conocía de las circunstancias de la trama y continuaba con las gestiones. Se hallaron indicios de la existencia de un grupo criminal a nivel europeo que cometía estafas por la modalidad de Rip Deal.

El operativo policial fue desarrollado en octubre, de manera simultánea, entre España y Austria con más de treinta agentes de ambos países en torno a dos reuniones en Viena y Marbella.

Finalmente, los agentes detuvieron al presunto comisionista en una cafetería de la capital austriaca. Otros dos sospechosos fueron arrestados en un hotel de la Milla de Oro en Marbella, en un amplio dispositivo.

En el momento de la detención en el municipio malagueño, los defraudadores se encontraban junto a la víctima con varias bolsas de papel llenas de fajos de billetes de 100 euros y dos máquinas contadoras de dinero. Los agentes intervinieron 2.093.800 euros en efectivo, pudiéndose determinar que solo 30.000 euros podrían ser billetes de curso legal, siendo los demás de tipo facsímil. El dinero fue remitido a la Brigada de Investigación del Banco de España para su análisis.

La explotación de la fase operativa permitió la completa desarticulación del grupo criminal y el cese definitivo de la actividad ilícita.