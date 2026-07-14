Tres detenidos por robar en el interior de vehículos de varios municipios de Málaga

Objetos recuperados por la Guardia Civil tras detener a tres personas por robar en el interior de vehículos de varios municipios de Málaga - GUARDIA CIVIL

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Puesto Principal de la Guardia Civil de Mijas (Málaga) han desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a cometer robos en interior de vehículos y han detenido a tres personas.

La investigación se inició tras detectarse un incremento de denuncias por sustracciones en vehículos estacionados en los aparcamientos de supermercados y centros comerciales de las localidades malagueñas de Mijas, Marbella y Manilva, así como en Málaga capital, sin aparentes daños.

En todos los casos, las víctimas manifestaban haber dejado correctamente cerrados sus vehículos, sin observar posteriormente signos de forzamiento, ha indicado la Guardia Civil en un comunicado.

Las gestiones practicadas permitieron determinar que estos individuos actuaban de forma coordinada, mientras uno de ellos vigilaba a las posibles víctimas en las inmediaciones de los establecimientos, otro utilizaba inhibidores de frecuencia para bloquear la señal de cierre remoto de las puertas de los vehículos e impedir de esta manera que quedaran cerrados.

Posteriormente, accedían al interior sustrayendo los efectos de valor. Tras cometer los asaltos se deshacían de los objetos robados enviándolos por servicios de paquetería, envolviéndolos en papel de aluminio para evitar ser detectados.

Durante la investigación fueron identificados y detenidos los tres integrantes de la organización a los que se les imputan siete delitos de robo en interior de vehículo, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.

Han sido intervenidos numerosos objetos utilizados para la comisión de los delitos y se han recuperado efectos sustraídos como ordenadores portátiles, tablets, móviles, gafas de sol, relojes, bolsos, carteras entre otros, los cuales han sido devueltos a sus legítimos propietarios.