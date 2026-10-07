Tres detenidos y varias armas incautadas tras desarticular un punto de venta de droga en Málaga capital

Un momento del operativo policial para la desarticulación de un punto de venta de drogas en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de droga en la zona de Olletas de Málaga capital y ha detenido a tres personas e intervenido varias armas, una de ellas de fuego, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

El operativo policial se desplegó en la tarde de este pasado martes, antes de las 19,45 horas, en concreto en un bloque de la calle Molino y se prolongó durante varias horas.

Como fruto de dicho operativo, los agentes han detenido a tres personas por su presunta relación con el punto de venta y, además, intervinieron un arma corta de fuego y también varias armas blancas prohibidas.