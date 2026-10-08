El Trío Destenay abre el próximo martes el Ciclo de Música de Cámara de la OFM en el Museo Picasso de Málaga

El Trío Destenay. - MUSEO PICASSO DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Trío Destenay abrirá el próximo martes 13 de octubre una nueva edición del Ciclo de Música de Cámara de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), que se celebra en el auditorio Christine Ruiz-Picasso del Museo Picasso Málaga y que en esta edición recorre tres siglos de historia de la música.

El concierto comenzará a las 19,00 horas y estará protagonizado por Pedro Cusac, al oboe; Vicente Casado, al clarinete, y Pablo Moreno, al piano. La formación interpretará un repertorio que incluye obras de Édouard Destenay, Paul Gilson y Gabriel Marie.

La primera parte del recital, ha indicado el MPM a través de un comunicado, estará dedicada al compositor Édouard Destenay (1850-1924), militar de profesión nacido en Argel y autor de una producción en la que destacó la música de cámara.

Por su parte, el grupo musical va a interpretar su 'Trío en si menor', compuesto por los movimientos 'Allegro vivace', 'Andante' y 'Presto'.

En la segunda parte sonará el 'Trío en sol menor', de Paul Gilson (1865-1942), con los movimientos 'Allegro moderato', 'Andante' y 'Presto'.

El programa concluirá con cuatro piezas de Gabriel Marie (1852-1928): 'Hojas al viento', 'Diálogo tierno', 'En la tranquilidad de la noche' y 'Sin esfuerzo'.

El ciclo alcanza este año su vigésimo aniversario con una programación de conciertos a cargo de distintas formaciones y grupos, en diferentes formatos, que tienen la música de cámara como elemento común.

Las entradas tienen un precio único de 12 euros y están disponibles en las taquillas principales del Museo Picasso Málaga y en su página web. Todos los conciertos del ciclo comenzarán a las 19,00 horas y la programación se prolongará hasta el 22 de junio de 2027.