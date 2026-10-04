TSJA confirma la condena de tres años a un hombre por agredir con un cuchillo de cocina y patadas a otro en Málaga

Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena decretada por la Audiencia de Málaga de tres años y medio de prisión impuesta a un hombre por arremetir con un cuchillo de cocina de unos 14 centímetros a otro, asestándole un puñetazo en la parte superior de la cabeza, en el lado derecho, y propinándole posteriormente varias patadas en el ojo izquierdo.

Los magistrados del TSJA han desestimado así el recurso de apelación presentado por la defensa del condenado, quien sostuvo un error en la valoración de la prueba y una vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Los hechos probados de la sentencia de la Audiencia, según consta en la resolución del alto Tribunal andaluz, consultada por Europa Press, señala que el agresor intercambió mensajes en una red social con la víctima, en los que aquél le decía de forma insistente a éste que bajara de su domicilio con diversas amenazas de muerte.

Posteriormente, ambos se encontraron en una calle del municipio, donde mantuvieron una discusión en el transcurso de la cual, el citado acusado esgrimiendo un cuchillo de cocina de unos 14 centímetros de hoja arremetió contra la víctima intentando clavárselo.

Si bien la víctima consiguió repeler la agresión , agarrándole de la mano, tras lo que ambos cayeron al suelo, donde, debido a la intervención de terceras personas, el acusado fue despojado del cuchillo que portaba.

Acto seguido, dicta la sentencia, "el acusado propinó a la víctima un puñetazo en la parte superior de la cabeza, en el lado derecho, y posteriormente le dio varias patadas en el ojo izquierdo". A consecuencia de estos hechos, la víctima sufrió diversas lesiones en la cara, tanto en el ojo como en la boca.

Por estos hechos, se le condenó por un delito de lesiones a la pena de tres años y medio de prisión; así como al pago en concepto de responsabilidad civil de una indemnización al perjudicado en la cantidad de 15.000 euros. Asimismo, se le absuelve del delito de amenazas del que venía acusado.

Tras estudiar todos los motivos de apelación incluidos por la defensa, el TSJA rechaza estos argumentos y confirma íntegramente la sentencia dictada por la Audiencia de Málaga.