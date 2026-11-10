Turismo Costa del Sol cierra la WTM con más de medio centenar de reuniones profesionales y perspectivas positivas

Turismo Costa del Sol refuerza sus alianzas con aerolíneas y touroperadores británicos y cierra la WTM con más de medio centenar de reuniones profesionales y perspectivas positivas para el destino - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha hecho un balance positivo de su participación en la World Travel Market (WTM) de Londres 2026 con más de medio centenar de reuniones profesionales con compañías aéreas, turoperadores, agencias de viajes y plataformas de comercialización turística.

La agenda de trabajo, desarrollada junto a más de 120 coexpositores, ha permitido reforzar las relaciones comerciales con el mercado británico y recoger perspectivas positivas sobre la evolución de la demanda turística hacia la provincia de Málaga, han señalado en un comunicado.

Entre las empresas con las que se han mantenido encuentros han figurado British Airways, Jet2, easyJet Holidays, TUI, Thomas Cook, Expedia y Hays Travel, algunos de los principales agentes de la industria turística británica.

Las reuniones han permitido analizar las tendencias de contratación, las previsiones de conectividad aérea y las oportunidades de crecimiento del destino.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha valorado los resultados de la feria y ha explicado que han mantenido "más de medio centenar de reuniones con los principales operadores del mercado británico y el mensaje que hemos recibido es positivo: los británicos siguen considerando sus vacaciones una prioridad y la Costa del Sol continúa ocupando un lugar destacado entre sus destinos preferidos".

Una de las principales conclusiones de los encuentros ha sido el cambio en los hábitos de reserva de los viajeros británicos. Pese al contexto económico, las vacaciones han seguido siendo una prioridad, aunque los consumidores han mostrado una mayor sensibilidad al precio y una tendencia creciente a contratar sus viajes con menos antelación, en muchos casos entre dos semanas y un mes antes de la salida.

Este comportamiento ha abierto la posibilidad de que las reservas de última hora contribuyan a mejorar las perspectivas de demanda, en un contexto marcado por una previsión inicial de descenso del 5% en las plazas aéreas ofertadas hacia Málaga.

Las perspectivas trasladadas por las compañías también han resultado alentadoras. British Airways no prevé reducir sus operaciones y Jet2 ha anunciado un aumento de capacidad. Además, Jet2 ha comunicado un crecimiento del 13% en paquetes vacacionales para el verano de 2026 y del 9% en reservas para 2027. Por su parte, easyJet Holidays ha registrado un incremento cercano al 19% en clientes, mientras que Thomas Cook ha comunicado aumentos del 26% en reservas y del 25% en pasajeros.

Díaz ha destacado la importancia de interpretar estos datos con prudencia, pero también de aprovechar las oportunidades detectadas. "Las reuniones nos han confirmado que existe una demanda sólida, aunque el viajero está modificando su manera de contratar. Tenemos que adaptarnos a esos cambios y seguir trabajando para atraer turistas que permanezcan más tiempo en el destino y generen un mayor gasto", ha explicado.

La feria también ha permitido constatar un interés creciente por la cultura, la gastronomía, la naturaleza y las experiencias en el interior de la provincia, así como por el turismo de lujo. Numerosas agencias se han acercado al espacio de Turismo Costa del Sol para solicitar contactos con empresas especializadas en la gestión de experiencias exclusivas.

Por último, han valorado que el balance de la WTM ha reforzado las perspectivas de la Costa del Sol en su principal mercado emisor internacional, "con oportunidades para diversificar la oferta, incrementar el valor de las estancias y atraer visitantes fuera de la temporada alta".