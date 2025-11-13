Turismo Costa del Sol destaca trayectoria de OXO Museo de Videojuego en la apertura de la muestra sobre la PlayStation

La exposición "Para nosotros, jugadores: 30 años de historia de PlayStation" guia a los visitantes a través de un viaje por el tiempo, desde el lanzamiento de PlayStation en 1994 hasta la PlayStation 5. - KAIJU GROUP / OXO MUSEO DEL VIDEOJUEGO

MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado este jueves en la presentación de la exposición temporal 'Para nosotros, jugadores: 30 años de PlayStation', una propuesta que reúne material único, simuladores y figuras de coleccionista. Esta muestra, alojada en el Museo OXO del Videojuego, ofrece a visitantes y aficionados una experiencia singular y se presenta como una de las citas culturales más destacadas del año en Andalucía.

Durante su intervención, Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha destacado la importancia de este museo dentro de la vida turística, tecnológica y cultural de Málaga y, por extensión, de toda la Costa del Sol.

"Desde Turismo Costa del Sol y desde la Diputación de Málaga estamos encantados de cómo ha encajado este Museo del Videojuego en la oferta del destino y en la vida cultural de la provincia", ha afirmado.

Díaz ha recordado que el proyecto de OXO nació como una iniciativa ambiciosa y, en cierto modo, arriesgada, pero que desde el primer momento se tuvo clara su necesidad y el lugar idóneo para albergarlo, en pleno centro de Málaga.

Ha explicado que OXO es un espacio único en Europa, ya que combina pasado, presente y futuro de la industria del videojuego y se configura como un centro de formación y divulgación para todos los públicos.

"La exposición que presentamos supone un paso adelante en la consolidación y crecimiento de este museo", ha añadido el responsable de Turismo Costa del Sol, quien ha felicitado a los gestores de OXO por este nuevo hito y a los amantes de los videojuegos, que podrán disfrutar de una muestra tan excepcional.

También ha subrayado que este proyecto se integra en una estrategia más amplia para posicionar a Málaga como potencia tecnológica, un objetivo compartido por la Diputación y Turismo Costa del Sol.

Asimismo, Díaz ha destacado igualmente la importancia de la colaboración entre instituciones públicas y la iniciativa privada, un modelo que, según ha señalado, ha proporcionado grandes resultados en la provincia. "Esta exposición es un excelente ejemplo de ese modelo de cooperación que llevamos años fomentando y que tantos éxitos nos ha dado", ha afirmado Díaz.

El Museo OXO, ha añadido, "ha abierto nuevos caminos para una provincia que ya cuenta con una sólida presencia en el sector tecnológico. La nueva exposición atraerá a numerosos visitantes y también repetirá público, cumpliendo el objetivo de crear un espacio vivo, dinámico, interactivo y educativo".

Según Díaz, OXO ofrece "una experiencia diferente que satisface tanto a los aficionados a los videojuegos como a familias y curiosos en busca de un plan alternativo". "Esta capacidad para combinar diversión, innovación y divulgación constituye el factor diferencial del museo, que se ha convertido en un espacio único, sorprendente y espectacular en Andalucía", ha concluido.

UN VIAJE INTERACTIVO POR LA EVOLUCIÓN DE LA PLAYSTATION

La exposición "Para nosotros, jugadores: 30 años de historia de PlayStation" guía a los visitantes a través de un viaje por el tiempo, desde el lanzamiento de PlayStation en 1994 hasta la PlayStation 5. Los asistentes pueden interactuar con las consolas de cada etapa, reviviendo así los momentos clave de la historia de PlayStation y los juegos que marcaron a cada generación.

Los visitantes pueden disfrutar de una sección donde jugar a los videojuegos más famosos de PlayStation, como The last of us o Marvel's Spider-Man. Además, pueden ver una exclusiva colección de ffiguras de tamaño real de héroes icónicos de las sagas más famosas de los videojuegos o vivir una experiencia de conducción real con una cabina de simulación de conducción de Gran Turismo.

Después del éxito de la exposición en OXO Museo del Videojuego Madrid, llega en exclusiva a Málaga para que los visitantes puedan disfrutar de la historia y el desarrollo de esta consola que ha marcado a varias generaciones.