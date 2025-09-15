Turismo Costa del Sol y Mancomunidad Axarquía impulsan la digitalización de la oferta turistica en la comarca

Reunión de coordinación de la Red de Destinos Inteligentes de la provincia de Málaga, organizada por Turismo y Planificación Costa del Sol - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol y la Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Axarquía han informado este lunes de que trabajarán conjuntamente en la digitalización de la oferta turística de la comarca, en coordinación con la Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio de la Costa del Sol (Apeco).

La iniciativa permitirá que las empresas de ocio de la Axarquía formen parte de 'Big Data Costa del Sol', un sistema de inteligencia turística pionero que ofrece información estratégica para mejorar la comercialización de productos y servicios y aumentar la competitividad del destino, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Esta decisión se ha tomado en el marco de una reunión de coordinación de la Red de Destinos Inteligentes de la provincia de Málaga, organizada por Turismo y Planificación Costa del Sol, en la que participaron representantes de municipios y mancomunidades.

En este encuentro se han abordado "los avances relacionados con la plataforma de gestión de oficinas de turismo, el programa de Experiencias Turísticas y nuevas jornadas de formación vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial".

'Big Data Costa del Sol' recopila y analiza grandes volúmenes de información, tanto estructurada como no estructurada, que generan las empresas del sector turístico. A través de paneles interactivos, las compañías podrán conocer datos reales sobre canales de venta, reseñas, precios medios, valoración del cliente o procedencia de los visitantes.

Esta herramienta se consolida así como un recurso esencial para orientar la toma de decisiones estratégicas, impulsar la rentabilidad de los negocios y favorecer la sostenibilidad del sector.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha subrayado el valor que tiene esta iniciativa para el destino: "La digitalización es un pilar clave para mejorar la competitividad turística de la Costa del Sol".

"Incorporar a las empresas de ocio de la Axarquía en Big Data supone darles acceso a información estratégica que les permitirá adaptarse mejor a las necesidades del mercado y fortalecer su capacidad de atracción", ha apuntado.

En esta línea, Díaz ha destacado la "importancia" de la cooperación institucional y empresarial, de la que "este proyecto es un ejemplo de gobernanza colaborativa, donde mancomunidades, asociaciones y sector privado trabajamos juntos para construir un destino más innovador y sostenible".

"La inteligencia turística es la base para seguir creciendo con calidad y garantizando beneficios tanto para las empresas como para la ciudadanía", ha precisado.

Por su parte, desde Apeco han valorado la colaboración con la Mancomunidad Axarquía y Turismo Costa del Sol, recordando que el ocio es "una de las principales motivaciones de los turistas que visitan la provincia". La iniciativa permitirá dar mayor visibilidad a las empresas locales y enriquecer la base de datos público-privada que nutre al Sistema de Inteligencia Turística.

Con este acuerdo, Turismo Costa del Sol refuerza su liderazgo en la digitalización del sector, impulsando proyectos que integran innovación, sostenibilidad y calidad, y consolidando a la Costa del Sol como un destino inteligente y competitivo en el panorama nacional e internacional.