Turismo Costa del Sol participa en el IV Innovation Summit Business Travel & MICE - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en el IV Innovation Summit Business Travel & MICE (Isbtm2026), uno de los principales encuentros nacionales dedicados al turismo de reuniones y viajes corporativos, celebrado en Madrid.

Un foro que ha reunido a cerca de 500 profesionales y más de medio centenar de ponentes para analizar los cambios que ya están redefiniendo una industria que amplía cada vez más su peso estratégico dentro de las organizaciones.

Durante dos jornadas, representantes de empresas, agencias de viajes, organizadores de eventos, cadenas hoteleras, aerolíneas, destinos y compañías tecnológicas han coincidido en que el segmento MICE afronta una profunda transformación impulsada por la digitalización, la evolución de las expectativas de los viajeros y la necesidad de ofrecer experiencias cada vez más personalizadas.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha explicado que "la participación en este tipo de foros nos permite conocer de primera mano hacia dónde evoluciona la industria y compartir espacio con algunos de los principales referentes del sector".

"Comprender estas tendencias resulta fundamental para seguir adaptando la oferta de la Costa del Sol a las nuevas necesidades del mercado", ha agregado Díaz.

Entre las principales conclusiones del encuentro destaca el cambio de enfoque de los viajes corporativos, que sitúa al viajero en el centro de la estrategia.

Las empresas priorizan cada vez más la flexibilidad, el bienestar, la conciliación y la personalización de la experiencia, mientras que criterios como el valor aportado, la productividad o el retorno de la inversión ganan peso frente al precio como principal factor de decisión.

La inteligencia artificial también ha ocupado un lugar destacado en los debates del Summit. Los expertos han coincidido en que esta tecnología está dejando de ser una herramienta de futuro para convertirse en un recurso con aplicaciones inmediatas en ámbitos como la automatización de procesos, el análisis predictivo y la personalización de servicios. Al mismo tiempo, también han defendido que el componente humano seguirá siendo imprescindible para ofrecer una atención de calidad.

El encuentro también ha puesto de relieve la evolución del papel de los distintos actores del sector. Los travel managers asumen funciones cada vez más estratégicas dentro de las organizaciones; las agencias pasan de ser proveedores a convertirse en socios de las empresas; y los hoteles centran su propuesta en el diseño de experiencias adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Para Díaz, "la capacidad de innovar ya no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías. También exige comprender mejor al cliente, anticiparse a sus expectativas y ofrecer experiencias que aporten un valor diferencial. Esa es una línea de trabajo que compartimos desde la Costa del Sol".

Otro de los aspectos abordados durante el foro ha sido la transformación de los eventos corporativos, donde conceptos como el journey design, el bienestar de los asistentes, la creación de comunidad y la capacidad de adaptación adquieren un protagonismo creciente.

Los participantes han coincidido en que los congresos y convenciones ya no se limitan al momento de su celebración, sino que forman parte de una experiencia más amplia que comienza antes del evento y continúa una vez finalizado.

La participación de Turismo Costa del Sol en esta cita ha permitido al destino estar presente en uno de los principales espacios de reflexión sobre el futuro del Business Travel y el segmento MICE, reforzando su vinculación con una industria que continúa evolucionando hacia modelos más innovadores, sostenibles y centrados en las personas.