Turismo.- La Costa del Sol se posiciona internacionalmente como destino MICE en Break The Ice Forum

MÁLAGA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol participó en Break The Ice Forum, un encuentro internacional especializado en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) celebrado en Split, Croacia, el cual reunió a destacados proveedores y compradores del sector. Con su asistencia a este evento, la entidad busca reforzar la proyección internacional de la Costa del Sol como destino líder para la organización de reuniones, congresos e incentivos.

Break The Ice Forum es un espacio B2B con un intenso programa de citas cara a cara y actividades de 'networking' de calidad, donde los participantes encuentran la oportunidad de conocer de primera mano las últimas tendencias del turismo de reuniones, al tiempo que se generan nuevas oportunidades de negocio.

Asimismo, en esa edición, los asistentes accedieron a contenidos actualizados sobre el sector MICE y descubrieron destinos y servicios innovadores. Se trató de una plataforma estratégica para impulsar alianzas, ampliar la red de contactos y abrir la puerta a nuevos proyectos internacionales.

Durante la cita, Turismo Costa del Sol estableció contacto con compradores procedentes de mercados clave del área DACH (Alemania, Austria y Suiza), Reino Unido, Benelux, Francia, Países Escandinavos y otras regiones de la Unión Europea. Estos destinos representan una gran parte de la demanda internacional interesada en organizar eventos profesionales en entornos únicos, lo que convierte al foro en una plataforma estratégica para afianzar la relación con operadores especializados y ampliar la cartera de contactos.

La participación en este evento permitió a la Costa del Sol mostrar sus fortalezas como destino MICE, entre las que destacan su excelente conectividad aérea, con el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol como uno de los más importantes de España, su amplia planta hotelera con instalaciones de primer nivel, la diversidad de espacios singulares para la celebración de eventos y un clima privilegiado que garantiza condiciones óptimas durante todo el año.

En palabras de Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, "la presencia en Break The Ice Forum de Croacia supuso una excelente oportunidad para continuar consolidando a la Costa del Sol como un destino de referencia en el sector MICE. Este foro nos permitió mostrar a los principales compradores europeos la calidad y diversidad de nuestra oferta, así como reforzar las alianzas estratégicas que contribuyen al crecimiento de este segmento en nuestro destino".

La relevancia del segmento MICE en la Costa del Sol es cada vez mayor, ya que aporta un elevado nivel de gasto medio en el destino y contribuye a la desestacionalización, permitiendo que la actividad turística se mantenga activa a lo largo de todo el año. Además, los eventos profesionales suelen tener un fuerte impacto en sectores complementarios como la restauración, el transporte, la cultura y el ocio, lo que genera un importante retorno económico para el territorio.