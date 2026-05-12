Turismo Costa del Sol promociona el destino entre más de 100 agencias de viajes durante las jornadas profesionales de Andalucía en Barcelona y Bilbao - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado en las jornadas profesionales de Andalucía celebradas en Barcelona y Bilbao, donde ha atendido a más de un centenar de agencias de viajes en el marco de una acción dirigida al canal profesional.

Las jornadas fueron organizadas por Turismo y Andalucía Exterior, de la Junta de Andalucía, a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, dentro del Plan de Acción 2026, ha indicado Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La participación en estas jornadas ha permitido a Turismo Costa del Sol mantener encuentros directos con agencias de viajes y profesionales del sector turístico, con el objetivo de reforzar el conocimiento del destino y presentar las distintas propuestas de la Costa del Sol.

Las reuniones mantenidas facilitaron el intercambio de información sobre la oferta turística de la provincia y aumentaron las posibilidades de comercialización en el mercado nacional.

La acción desarrollada en Barcelona y Bilbao se enmarcó en la estrategia de promoción y comercialización de Turismo Costa del Sol orientada a consolidar el posicionamiento del destino en mercados prioritarios.

En este contexto, el contacto directo con agencias de viajes permitió trasladar de manera más precisa la diversidad de productos y experiencias disponibles en la provincia.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado que "este tipo de jornadas profesionales permiten mantener un contacto directo con las agencias de viajes y conocer de primera mano la evolución de la demanda y las necesidades del mercado".

De igual modo, ha señalado que "la presencia de la Costa del Sol en este tipo de acciones resulta fundamental para continuar reforzando el posicionamiento del destino dentro del canal profesional".

Al respecto, ha subrayado que "el objetivo es seguir consolidando la relación con los agentes de viajes y mostrar la diversidad de la oferta turística de la provincia, más allá de los productos tradicionales". Además, ha añadido que "estas acciones contribuyen a generar nuevas oportunidades de comercialización para el conjunto del sector turístico malagueño".

En el caso de Bilbao, la agenda profesional se completó además con la asistencia de la entidad a Expovacaciones, una feria turística celebrada entre los días 8 y el 10 de mayo. La presencia en este encuentro ha permitido a Turismo Costa del Sol ampliar la visibilidad del destino en un espacio orientado tanto al público final como a profesionales del sector turístico.

La participación en esta importante cita turística complementó la acción desarrollada en las jornadas profesionales, reforzando la promoción de la Costa del Sol en el mercado del norte de España y favoreciendo el contacto con potenciales visitantes interesados en la oferta turística de la provincia.