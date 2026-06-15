Turismo Costa del Sol promociona el destino de la provincia de Málaga en Dublín para reforzar las relaciones comerciales

Turismo Costa del Sol promociona el destino en Dublín con una presentación profesional y un encuentro networking - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha participado este lunes en una acción promocional celebrada en Dublín (Irlanda) dirigida a agencias especializadas en viajes a medida y productos de alto valor añadido. La iniciativa ha combinado una presentación profesional 'in house' con un encuentro networking orientado a reforzar las relaciones comerciales con algunos de los principales prescriptores del mercado irlandés.

La acción ha estado liderada por 'Spain is Exellence' (SIE) y ha reunido a distintos destinos y empresas turísticas especializadas en el segmento premium. Junto a Turismo Costa del Sol participaron el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Anantara Villa Padierna y varios hoteles españoles, permitiendo presentar una oferta orientada a viajeros que buscan experiencias personalizadas y de alta gama, según han informado desde la organización en un comunicado.

El mercado irlandés presenta una particularidad relevante dentro del segmento lujo y "tailor made", ya que el número de agencias que gestionan un elevado volumen de negocio es relativamente reducido. Precisamente por ello, la acción se ha centrado en un grupo muy seleccionado de profesionales con capacidad de influencia y comercialización dentro de este mercado.

Antonio Díaz, director gerente de Turismo Costa del Sol, ha afirmado que "este tipo de encuentros permiten trabajar de forma muy directa con agencias especializadas que cuentan con un importante nivel de prescripción y capacidad de generación de negocio".

Asimismo, ha señalado que "el mercado irlandés continúa mostrando interés por propuestas vinculadas a experiencias personalizadas, alojamientos de calidad y productos diferenciales".

La presentación ha permitido trasladar a los asistentes una visión actualizada de la oferta turística de la Costa del Sol y de la evolución del destino en segmentos de alto valor añadido. Durante el encuentro se han puesto en valor propuestas relacionadas con turismo premium, gastronomía, golf, bienestar, cultura y experiencias exclusivas.

Díaz también ha remarcado que "el formato reducido de estas acciones favorece conversaciones más especializadas y un mejor conocimiento de las necesidades de cada agencia". Además, ha añadido que "la colaboración con entidades y empresas del destino permite ofrecer una visión más completa y competitiva de la oferta disponible".

El networking posterior ha facilitado el intercambio de información y la creación de nuevas oportunidades de colaboración entre los profesionales asistentes. La participación conjunta de destinos y empresas ha permitido, además reforzar el conocimiento de la Costa del Sol como una propuesta consolidada dentro del segmento premium internacional.

La acción celebrada en Dublín ha permitido fortalecer el contacto con algunas de las agencias más relevantes del mercado irlandés en el ámbito de los viajes a medida.

El interés mostrado por los asistentes ha confirmado el atractivo de la Costa del Sol para un perfil de viajero que busca experiencias personalizadas, calidad de servicio y una oferta diversificada durante todo el año.