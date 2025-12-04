Turismo Costa del Sol reafirma compromiso con sostenibilidad en Festival de Cine Francés a través de Huella Zero

Turismo Costa del Sol reafirma su compromiso con la sostenibilidad en el 31 Festival de Cine Francés de Málaga a través del proyecto Huella Zero - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha colaborado un año más con el Festival de Cine Francés de Málaga a través del proyecto Huella Zero, permitiendo que el certamen haya compensado la huella de carbono generada durante su última edición.

En esta ocasión, la compensación se ha materializado en la plantación de 34 árboles en una parcela ubicada en el municipio malagueño de Algarrobo, un espacio previamente sellado como antiguo vertedero y que ha comenzado a recuperarse ambientalmente gracias a esta actuación.

Los ejemplares plantados --pinos algarrobos y acebuches-- han sido seleccionados para favorecer la regeneración del terreno y mejorar su equilibrio ecológico, han señalado en un comunicado.

La medición de la huella de carbono se ha realizado mediante la calculadora de carbono desarrollada en el proyecto Huella Zero Costa del Sol, que ha permitido cuantificar en 6.621 kg las emisiones derivadas principalmente de los desplazamientos internacionales necesarios para el desarrollo del festival.

Con la plantación de estos 34 árboles, el certamen ha sumado un total de 114 unidades reforestadas en la provincia durante los últimos tres años, tras las acciones realizadas en Cómpeta en 2023 y 2024, en un área afectada por un incendio forestal en 2014. Estas iniciativas han mostrado la continuidad del festival en su compromiso con la compensación y la restauración del entorno natural.

El director Gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha señalado que "la colaboración público-privada es esencial para avanzar en este objetivo, y por ello estamos centrando nuestros esfuerzos en facilitar herramientas a todos los agentes del sector turístico para reducir las emisiones de CO2".

Díaz ha destacado igualmente que la implicación del festival y de sus socios ha puesto de manifiesto la importancia de integrar criterios sostenibles de forma estable en la actividad cultural de la provincia.

El festival ha mantenido además una política de proveedores de proximidad, trabajando en un 98% de los casos con empresas situadas a menos de 50 kilómetros de su sede, lo que ha contribuido a reducir desplazamientos y emisiones asociadas al transporte. Esta línea de trabajo ha favorecido a su vez el desarrollo económico local, reforzando un modelo que combina actividad cultural y sostenibilidad.

La última edición del Festival de Cine Francés de Málaga ha reunido más de 16.000 asistentes y ha alcanzado un 95% de ocupación, consolidando su papel como plataforma de lanzamiento para títulos aún sin distribución en España y como cita destacada dentro de la programación cultural de la ciudad.

La organización ha dado a conocer los premios de su edición 2025 durante la gala celebrada en el Cine Albéniz, subrayando el valor social, artístico y francófono de su programación. Paralelamente, el certamen ha continuado avanzando en su proyecto de sostenibilidad cultural 'Alliance Verte', orientado a reducir impactos y promover el uso de herramientas más respetuosas con el medio ambiente.