A consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) - La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la importancia del golf femenino como herramienta de promoción turística durante la presentación del Andalucía Costa del Sol Open de España 2026, que este año se celebrará en La Cala Resort.

González ha subrayado que esta competición representa una oportunidad para reforzar la proyección internacional del destino y poner en valor la calidad de sus instalaciones y su oferta turística complementaria.

Durante su intervención, la consejera delegada ha agradecido la implicación de las instituciones y empresas privadas que hacen posible el torneo, una colaboración que ha considerado fundamental para seguir consolidando la posición de la provincia entre los principales destinos internacionales de golf.

González ha indicado que "el Open Femenino de Golf vuelve a colocarnos en el centro de todas las miradas, por su importante cobertura mediática y porque supone una extraordinaria oportunidad para presumir de nuestra magnífica oferta y del equipamiento de la Costa del Golf para albergar grandes citas nacionales e internacionales".

Asimismo, la consejera delegada ha incidido especialmente en el potencial del golf femenino, "un segmento en crecimiento que permite atraer nuevos perfiles de visitantes y generar actividad en otros ámbitos de la economía turística".

"La promoción del golf femenino es especialmente interesante por su potencial de crecimiento y por su capacidad para dinamizar otros segmentos turísticos. Contamos con excelentes instalaciones y con una enorme riqueza de productos complementarios que nos permiten ofrecer experiencias adaptadas a diferentes perfiles de visitantes", ha afirmado.

También González ha recordado que la Costa del Sol dispone de más de 70 campos de golf, lo que la convierte en el destino de Europa continental con mayor concentración de instalaciones de este tipo. Además, la provincia reúne el 67% de los campos de Andalucía, distribuidos en 16 municipios.

Además, ha destacado que Málaga es la provincia española con mayor número de campos de golf y la tercera en licencias federativas, por detrás de Madrid y Barcelona, con más de 18.000 jugadores, que representan el 6,7% del total nacional.

"El golf tiene todavía un gran potencial de crecimiento y reporta importantes beneficios para la Costa del Sol, con visitantes de alto poder adquisitivo que generan riqueza y dinamizan otros segmentos complementarios", ha asegurado.

La consejera delegada ha incidido en la contribución del golf a la desestacionalización turística, dado que su temporada alta coincide con los meses de primavera, otoño e invierno, favoreciendo la llegada de visitantes fuera de los periodos de mayor afluencia.

Asimismo, ha recordado los elevados niveles de satisfacción de los golfistas que visitan el destino, que otorgan a la Costa del Golf una valoración media de 9,24 sobre diez, mientras que el 98,7% recomienda la Costa del Sol para practicar este deporte.

"Desde Turismo Costa del Sol llevamos muchos años apostando por el golf como producto turístico y vamos a seguir haciéndolo, con una oferta personalizada que favorezca la fidelización y permita que cada visitante encuentre una Costa del Sol a su medida", ha explicado González.

Por último, ha agradecido a las jugadoras, profesionales, organizadores y medios de comunicación su contribución a la promoción del destino, destacando el orgullo que supone para Málaga acoger una competición de estas características.

"Para la provincia es un verdadero orgullo que nuestras infraestructuras, la calidad profesional de nuestros clubes y nuestro entorno natural sean ingredientes decisivos para acoger una cita tan importante como el Open femenino de golf", ha concluido.