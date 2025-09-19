Turismo Costa del Sol refuerza su presencia en Reino Unido tras participar en el Vip Non-Retail Summit

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El destino malagueño Turismo Costa del Sol ha reforzado su presencia en Reino Unido con su participación en el VIP Non-Retail Summit organizado por Jet2Holidays y celebrado en Leeds (Inglaterra), con lo que Turismo Costa del Sol ha dado un paso más en su promoción internacional.

El encuentro reunió a 120 de los principales agentes 'non-retail', agentes de viajes independientes y directivos de Jet2holidays, y se consolidó como "un espacio clave para fortalecer la presencia del destino malagueño en uno de sus mercados emisores más relevantes", según han informado a través de un comunicado.

"La participación en este evento representa una oportunidad estratégica para reforzar la colaboración entre Costa del Sol y Reino Unido, así como para estrechar relaciones con socios comerciales que desempeñan un papel esencial en la proyección de nuestro destino en este mercado" ha explicado el director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz.

El formato del VIP Non-Retail Summit combinó 'workshops', seminarios y espacios de 'networking', diseñados para "favorecer el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades de negocio". En este marco, Turismo Costa del Sol ha presentado las novedades del destino, su diversidad y su oferta diferenciada para un público especializado.

Durante la jornada, el equipo de Turismo Costa del Sol ha mantenido más de 40 reuniones profesionales con agentes de viajes, lo que ha permitido "no solo dar a conocer de primera mano las fortalezas del destino, sino también explorar nuevas vías de colaboración y afianzar los lazos ya existentes con socios estratégicos". Además de trabajar como 'sponsor' oficial del encuentro, algo que ha otorgado al destino una visibilidad "privilegiada" a lo largo de la jornada.

También han incidido en el patrocinio de uno de los premios de la gala final del Summit, un gesto que "reforzó el posicionamiento de la marca en un contexto de máxima relevancia y generó un notable interés entre los asistentes". Asimismo, han destacado que la Costa del Sol fue el único destino español presente en el evento, un hecho que subraya la importancia de su papel en el mercado británico y su compromiso por mantenerse como una opción preferente entre los profesionales del sector.

El mercado británico es el principal emisor de turistas hacia la Costa del Sol, por lo que eventos de esta magnitud constituyen "una oportunidad única para afianzar la fidelización de este público y seguir creciendo en cuota de mercado".

La conectividad aérea directa, la amplia oferta hotelera, la diversidad de actividades culturales, gastronómicas y de ocio, junto con un clima agradable durante todo el año, hacen de la provincia de Málaga un destino de referencia para el viajero británico.

Con esta acción, Turismo Costa del Sol ha reforzado su papel como destino de excelencia en el mercado británico, demostrando la eficacia de un modelo de promoción basado en la cercanía con los agentes de viajes y la colaboración activa con los principales turoperadores.