Turismo Costa del Sol refuerza la promoción del turismo idiomático con la participación de 20 profesores de español en las jornadas 'Málaga en Español' - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha reforzado su apuesta por el turismo idiomático con su participación, junto a la asociación provincial Nacem, en las jornadas Málaga en Español, una iniciativa que ha permitido a 20 profesores de español conocer de primera mano la oferta educativa y turística que la provincia pone a disposición de los estudiantes internacionales interesados en aprender el idioma.

A lo largo de la pasada semana, los participantes han disfrutado de un programa que ha combinado actividades y visitas al destino con sesiones de networking y seminarios profesionales.

El objetivo ha sido acercar a los docentes las posibilidades que ofrecen las escuelas de español de la provincia y mostrar los recursos turísticos, culturales y de ocio que pueden complementar la experiencia formativa de sus estudiantes, según han señalado desde Turismo Costa del Sol en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de Turismo Costa del Sol para impulsar segmentos turísticos especializados y diversificar la oferta del destino, poniendo en valor el aprendizaje del español como una actividad capaz de generar oportunidades para las empresas y los profesionales vinculados tanto a la enseñanza como al sector turístico.

El director gerente de Turismo Costa del Sol, Antonio Díaz, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para dar a conocer la oferta idiomática de la provincia.

Al respecto, ha señalado que "el turismo idiomático representa una oportunidad para seguir diversificando nuestro destino y atraer a visitantes que buscan experiencias que van más allá de las vacaciones tradicionales. Aprender español en la Costa del Sol permite combinar la formación con nuestra cultura, nuestra gastronomía y una amplia oferta de actividades durante todo el año".

Durante las jornadas, los profesores han tenido la oportunidad de acercarse al funcionamiento y a los servicios de las escuelas de español, así como de conocer distintos aspectos del destino que pueden resultar de interés para quienes eligen realizar una estancia formativa en la provincia.

El programa se ha completado con seminarios y sesiones de networking, que han favorecido el intercambio de experiencias y el establecimiento de contactos entre los profesionales participantes y los agentes vinculados a la enseñanza del español.

Estos encuentros han contribuido a reforzar el conocimiento de la oferta local y a explorar posibles vías de colaboración para la promoción del turismo idiomático.

En este sentido, Turismo Costa del Sol ha valorado el trabajo conjunto con Nacem y la implicación de las escuelas de español en el desarrollo de un segmento que conecta la actividad educativa con otros ámbitos de la economía turística, como el alojamiento, la restauración, el transporte, la cultura y las actividades complementarias.

Díaz ha subrayado también la capacidad del turismo idiomático para contribuir a la desestacionalización. "Queremos que cada vez más profesionales conozcan las posibilidades que ofrece la provincia para estudiar español y puedan trasladar esa experiencia a sus estudiantes. Este tipo de iniciativas nos ayuda a fortalecer la relación con el sector educativo y a posicionar la Costa del Sol como un destino atractivo para estancias formativas en cualquier época del año", ha explicado.

Por último, ha valorado que la participación en Málaga en Español ha permitido mostrar "una oferta que combina enseñanza, experiencias culturales y actividades turísticas, reforzando la imagen de la Costa del Sol como un destino preparado para recibir a estudiantes internacionales con diferentes intereses y necesidades".