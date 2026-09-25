Turismo Costa del Sol se suma a Unidos por el Mar para impulsar el ecoturismo naútico y la economía azul

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, en el acto junto a los organizadores de la VI edición de Unidos por el Mar - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol, a través de Senda Azul, respaldará como patrocinador principal la VI edición de Unidos por el Mar, una iniciativa organizada por Equilibrio Marino con el objetivo de conectar la protección de los ecosistemas con el desarrollo del ecoturismo náutico y la economía azul en Málaga y la Costa del Sol.

La jornada, que tendrá lugar este domingo en la playa de La Malagueta, partirá de una idea central: la conservación del mar no constituye únicamente un desafío ambiental, sino que está estrechamente relacionada con actividades turísticas, deportivas y económicas que dependen directamente de la calidad del litoral. De este modo, el encuentro reunirá a ciudadanía, entidades, clubes y diferentes sectores vinculados al medio marino.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha destacado la conexión de esta iniciativa con el trabajo desarrollado a través de Senda Azul: "Nuestro litoral es uno de nuestros grandes recursos, pero también un patrimonio que tenemos la responsabilidad de cuidar".

"Proyectos como Unidos por el Mar nos permiten unir sensibilización, participación ciudadana y actividades vinculadas al mar, demostrando que conservación y desarrollo turístico deben avanzar en la misma dirección", ha señalado.

A partir de las 10,00 horas, La Malagueta será escenario de una programación en la que estarán representadas disciplinas como natación, buceo, apnea, vela, remo, jábegas, surf, kitesurf, paddle SUP, kayak y windsurf.

En estas modalidades participarán clubes, centros y entidades vinculados al mar, entre ellos el Real Club Mediterráneo y el Real Club El Candado, además de numerosos colectivos de Málaga y la Costa del Sol.

Según han subrayado, la concienciación ambiental tendrá un papel protagonista durante toda la jornada, donde jóvenes y adultos podrán participar en actividades divulgativas para conocer mejor las especies marinas, las amenazas que afectan a estos ecosistemas y la relación existente entre unos fondos y aguas saludables y la calidad del litoral.

La sensibilización estará acompañada de una actuación directa sobre el entorno mediante una gran limpieza de playas, espigones y fondos marinos por parte de ciudadanos y equipos especializados participarán en la retirada de residuos, que posteriormente serán separados y clasificados para su reciclaje.

Uno de los momentos centrales llegará a las 11,00 horas, con el tradicional Abrazo al Mar. Participantes de las diferentes disciplinas se unirán dentro del agua formando un gran círculo frente a La Malagueta, en un gesto colectivo con el que el evento busca simbolizar el compromiso con la protección del medio marino.

"Cuidar el mar significa también cuidar el futuro de muchas actividades que generan empleo y oportunidades en nuestros municipios costeros. El ecoturismo náutico solo puede desarrollarse de manera sólida sobre un litoral bien conservado, y esa filosofía forma parte de lo que queremos impulsar con Senda Azul", ha señalado González.

La programación continuará a las 12,00 horas con travesías de natación, remo, jábegas, paddle SUP y vela, junto a demostraciones de distintas disciplinas. También habrá talleres infantiles, charlas de concienciación y cine submarino.

Unidos por el Mar estará abierto con entrada y participación gratuitas a toda la ciudadanía, sin necesidad de pertenecer a ningún club o practicar previamente una actividad náutica. La iniciativa contará asimismo con la Fundación Málaga Port como socio estratégico y con la colaboración de empresas, clubes, entidades y colectivos vinculados al mar.