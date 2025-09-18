Turismo.- Turismo Costa del Sol se afianza en TBEX, encuentro global de creadores de contenido turístico

TBEX (Travel Blog Exchange) está considerado el foro internacional más relevante para los creadores de contenido especializados en turismo. - TURISMO COSTA DEL SOL

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Turismo Costa del Sol ha estado presente en TBEX (Travel Blog Exchange), considerado el foro internacional más relevante para los creadores de contenido especializados en turismo, que este año tuvo lugar en Letterkenny, Donegal County, Irlanda. Durante varios días, el congreso se convirtió en punto de encuentro de bloggers, influencers, marcas y representantes de destinos de todo el mundo.

El objetivo de la entidad malagueña en esta edición ha sido reforzar su visibilidad en los canales digitales y establecer vínculos con líderes de opinión que ejercen una influencia creciente en la toma de decisiones de los viajeros. A través de paneles, charlas formativas, talleres prácticos y actividades de 'networking', TBEX ofreció un espacio de trabajo dinámico para compartir ideas y explorar tendencias.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol y diputada provincial, Esperanza González, ha subrayado la relevancia de esta participación: "TBEX es una plataforma esencial para conectar con los profesionales que marcan la agenda del turismo digital y, al mismo tiempo, para mostrar al mundo la riqueza y diversidad de nuestro destino".

La representación de la Costa del Sol aprovechó el espacio para poner en valor una oferta turística que va más allá del sol y la playa. Naturaleza, gastronomía, cultura, interior y experiencias únicas forman parte de un relato que responde a lo que hoy demandan los nuevos viajeros. En ese sentido, el contacto directo con creadores de contenido ha permitido trasladar una imagen más completa y actualizada de la provincia.

Uno de los aspectos mejor valorados del evento, fueron las sesiones de trabajo en red, donde destinos y empresas mantienen encuentros uno a uno con creadores internacionales. Estos espacios facilitaron a Turismo Costa del Sol abrir conversaciones estratégicas orientadas a futuras colaboraciones, lo que se traducirá en mayor visibilidad digital para el destino.

En palabras de González: "Participar en este foro abre la oportunidad de aprender sobre experiencias internacionales y aplicarlas a nuestra estrategia. Queremos seguir siendo un destino innovador y competitivo, que sabe adaptarse a los cambios del mercado y a las nuevas formas de comunicación".

La edición irlandesa de TBEX ha confirmado su papel como un congreso imprescindible para quienes trabajan en la creación de contenidos turísticos. La presencia de Turismo Costa del Sol en este escenario supone un paso más en la consolidación de su estrategia digital y en la construcción de una marca reconocida en los principales mercados emisores.

Con iniciativas como esta, la Costa del Sol reafirma su compromiso con la innovación, la cooperación internacional y la promoción de un destino que combina tradición y modernidad, y que se adapta a los nuevos lenguajes de comunicación para seguir liderando en un sector cada vez más digital.