UGT y CCOO piden medidas contra la siniestralidad laboral y advierten de los efectos de posibles olas de calor

MÁLAGA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT Y CCOO Málaga han exigido medidas contra la siniestralidad laboral en la provincia, a la vez que han advertido de la necesidad de que éstas sean efectivas ante posibles olas de calor durante la próxima temporada estival.

Así, en rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (28 de abril), desde CCOO, la responsable de salud laboral, Lola Segado, ha puesto el acento en el que ha considerado un "fracaso estrepitoso en prevención de riesgos laborales", mientras que su homólogo en UGT, Antonio Sandoval, ha recordado que la Organizaciones Internacional del Trabajo (OIT) advierte sobre los efectos de la crisis climática en la salud de los trabajadores.

Así, y en referencia a posibles olas de calor, Sandoval ha valorado que "Málaga tiene que ser un modelo para el resto de las provincias andaluzas, dado que está ubicada en una zona geográfica particularmente susceptible al calor. Por ello desde los sindicatos, es necesario que fomentemos y exijamos medidas efectivas antes de que el calor o las olas de calor se presenten en los periodos estivales".

Al respecto ha señalado que los convenios colectivos son uno de los recursos especialmente útiles en este sentido, ya que permiten la inclusión de cláusulas con medidas preventivas específicamente adaptadas al calor.

También ha pedido mejorar los calendarios laborales para que puedan extenderse más allá de los meses tradicionales de julio y agosto, otorgando a los representantes legales de las personas trabajadoras y al empresariado un mayor y mejor control en estas condiciones extremas, así como la promoción de protocolos de actuación ante situaciones de estrés térmico, por altas temperaturas, siendo esta una buena práctica preventiva en aras de evitar la siniestralidad laboral. "Esto permitirá en un futuro adaptarnos a las nuevas situaciones que se puedan presentar", ha dicho.

Por otro lado, Sandoval ha destacado, que el 44% de los trabajadores fallecidos en el año 2023 en Andalucía, pertenecían a empresas con 10 o menos trabajadores, empresas donde no existen delegado de prevención. Por este motivo ha reivindicado la creación de la figura del delegado territorial de prevención que pueda atender a estas empresas que por su tamaño, no tienen delegados de prevención, "ya que está demostrado que en aquellas empresas en las que no hay representación sindical, la siniestralidad laboral es mayor".

En este ámbito, ha señalado que CCOO y UGT tienen tres objetivos prioritarios. Por un lado, reforzar la calidad de la gestión de la prevención en las empresas, a través de su internalización y revisando y modificando los sistemas de acreditación y control de las entidades especializadas como los servicios de prevención, así como revertir las modificaciones a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que han supuesto la simplificación de las actuaciones de prevención de riesgos laborales.

El segundo es acabar con el subregistro de enfermedades profesionales, empezando por el cáncer laboral. En España, se estima que anualmente fallecen 8.700 hombres y 850 mujeres por cánceres debidos a exposiciones laborales, pero en 2023 sólo se han comunicado 94 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos, la mayoría por amianto.

El tercer objetivo prioritario es la necesidad de reforzar el marco normativo para la prevención efectiva de los riesgos psicosociales, empezando por incluir de forma expresa la obligatoriedad de hacer las evaluaciones de riesgos o por incluir los desórdenes mentales en el cuadro de enfermedades profesionales y continuando por impulsar, en las instituciones europeas, la aprobación de una Directiva de riesgos psicosociales que mejore la salud mental y cardiovascular de las personas trabajadoras.

Además, han criticado "la falta de voluntad por parte de la Delegación de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de Málaga de informar a tiempo real de los accidentes mortales que se producen en la provincia, con el ánimo de acallar nuestra protesta por la insuficiente sensibilidad por la alta siniestralidad en la provincia".

Por su parte, Lola Segado ha criticado que "la siniestralidad laboral manda en Málaga. Hay un fracaso estrepitoso en prevención de riesgos laborales, porque el pasado mes de febrero la provincia registró un total de 3.118 accidentes laborales, de ellos, 31 fueron graves y seis con fallecimiento".

La líder sindical de CCOO ha detallado que en 2023 se produjeron un total de 22.133 accidentes. Hubo un incremento con respecto a 2022 del 3,31 %. Los leves también aumentaron un 3% y los graves un 14%, si bien hubo un descenso del 43% en los mortales, lo que no quita que fallecieron 17 personas por ir a trabajar.

"Las causas, como siempre, son en su mayoría de tipo traumáticas, aunque hay un gran incremento de los accidentes no traumáticos, como son los infartos y los derrames cerebrales", ha señalado.

Segado también ha resaltado que "si la siniestralidad laboral afecta en mayor medida a los varones, son las mujeres las que sufren mayoritariamente las enfermedades profesionales. "Tienen rostro de mujer, sobre todo las causadas por agentes físicos, es decir, trastornos musculoesqueléticos".

Además, la representante sindical ha explicado que "en Andalucía presentamos una infradeclaración de enfermedades profesionales porque se suelen tratar como enfermedades comunes. El gran problema de la mutua es que no contempla reconocer las enfermedades profesionales ni los accidentes laborales. Lo que suelen hacer es que cuando ocurren estos casos los derivan al sistema sanitario público, con lo que conlleva el aumento y el empeoramiento de la sanidad pública y son tratadas como enfermedades comunes. Mientras que se traten así, pues no se pueden reconocer, ni evitar, ni prevenir".

En cuanto a las propuestas de infracción presentadas el pasado año por la Inspección de Trabajo, la líder de CCOO ha detallado que fueron un total de 1.183, sobre todo en los sectores donde más incide la siniestralidad laboral en Málaga, que es en construcción y servicios.

Se produjeron 233 infracciones en la formación e información a los trabajadores, 141 infracciones en maquinaria y equipos de trabajo y 112 en las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. "El importe de las infracciones fueron 4.233 .671 euros, que desconocemos a qué se destina este dinero", ha dicho.

Finalmente, ha informado que "el 44% de la siniestralidad laboral se produce, como sabemos y vamos denunciando cada año, en la pequeña y mediana empresa que constituye el tejido empresarial de Málaga" y ha recordado que "la siniestralidad laboral se reduce en aquellas empresas donde los sindicatos estamos presentes, porque podemos prever y en su caso, denunciar".