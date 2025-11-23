La UMA celebra una conferencia dentro de la semana que conmemora los 75 años de las relaciones entre España y Corea

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Málaga (UMA) ha vuelto a organizar la Semana de Corea, que este lunes contará entre sus actividades con una conferencia sobre los 75 años de las relaciones entre España y dicho país y la presentación de una exposición, así como una exhibición de K-Pop y talleres.

Organizada desde el Área de Estudios de Asia Oriental-Departamento de Ciencias Históricas, la XIV Semana de Corea conmemora el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre España y la República de Corea y, además, en esta ocasión coincide con el 15 aniversario del Grado en Estudios de Asia Oriental-Mención Corea en la UMA.

Precisamente la actividad prevista para este lunes es una conferencia sobre esos 75 años de relaciones, impartida por los profesores del Departamento de Ciencias Históricas Luis Botella y Patricia Chica, que será a las 12.30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo.

Este programa, que comenzó el pasado viernes con la presentación del libro 'Estudios sobre mujeres de Corea y Asia Oriental', se desarrollará hasta el jueves y contempla actividades académicas, artísticas y divulgativas, como talleres o conferencias; además de exhibiciones de cine y artes escénicas.

El objetivo de esta Semana de Corea es acercar la historia, la cultura y la sociedad contemporánea de ese país tanto a la comunidad universitaria como a la ciudad de Málaga.

Este lunes también será la inauguración institucional, en la que se presentará la exposición 'España, Corea y yo'; además de que habrá una exhibición de K-Pop y un taller de papiroflexia.

Un taller de caligrafía, una performance sobre 'Historias de una Gisaeng', una mesa redonda de egresados, la proyección de 'EXHUMA' en el Cine Albéniz o el juego 'Asesinato en Gyeongbokgung' en el Contenedor Cultural son algunas de las actividades que se sucederán hasta el jueves.

La XIV Semana de Corea en la UMA cuenta con colaboración de la Embajada de la República de Corea en España, la Biblioteca Nacional de Corea, Window on Korea, la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, el Departamento de Ciencias Históricas, el Proyecto GISAENG (PID2023-150610NB-I00) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Contenedor Cultural y Mu Teatro.