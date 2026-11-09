Unicaja acerca sus soluciones financieras a los más de 220 asociados de ACIA en Antequera (Málaga)

El director de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, y el presidente de ACIA, Jorge del Pino. - UNICAJA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 9 (EUROPA PRESS)

Unicaja refuerza su apoyo al tejido empresarial de Antequera (Málaga) mediante la adhesión de la Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA) y Centro Comercial Abierto (CCA) al convenio suscrito por la entidad financiera con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

Esta iniciativa permitirá a los más de 220 asociados de la organización empresarial acceder a productos y servicios financieros en condiciones ventajosas, adaptados a sus necesidades y orientados a facilitar el desarrollo de su actividad.

A través de este acuerdo, Unicaja pone a disposición de las empresas, pymes y profesionales autónomos de Antequera un servicio financiero integral con el que atender sus necesidades de financiación, impulsar inversiones y respaldar sus proyectos de crecimiento.

La iniciativa se enmarca en el compromiso de la entidad con el tejido productivo malagueño y, especialmente, con los negocios que contribuyen a dinamizar la economía y generar empleo en este municipio y su comarca, según han señalado en un comunicado.

La adhesión da continuidad a la colaboración que Unicaja mantiene con el ámbito empresarial de Antequera y permite ampliar las oportunidades de acceso a soluciones financieras adaptadas a la realidad de los negocios locales.

APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL

La empresa, y especialmente las pymes y los autónomos, constituyen uno de los segmentos prioritarios de la política de financiación de Unicaja. La entidad mantiene una apuesta continuada por acompañar a estos profesionales en las distintas etapas de su actividad, mediante una oferta de productos y servicios que combina financiación, asesoramiento especializado y atención cercana.

En este sentido, el director de Málaga Interior de Unicaja, Manuel Artacho, ha subrayado que "Antequera cuenta con un tejido empresarial dinámico y con un importante papel en la economía de la provincia".

"Para Unicaja, es fundamental estar cerca de quienes desarrollan su actividad en este territorio, conocer sus necesidades y ofrecerles respuestas financieras que les ayuden a afrontar sus retos y aprovechar nuevas oportunidades", ha manifestado.

Asimismo, Artacho ha destacado que "la colaboración con las organizaciones empresariales nos permite mantener un contacto directo con las empresas y los profesionales, acompañarlos en sus decisiones y contribuir, desde nuestra actividad financiera, al crecimiento de los negocios, la competitividad y la creación de empleo. Nuestro objetivo es ser un aliado cercano para las pymes y los autónomos de Antequera y su comarca".

Por su parte, el presidente de ACIA, Jorge del Pino, ha señalado que "renovar este convenio con Unicaja consolida el impulso que necesitan los autónomos y comercios del Centro Comercial Abierto de Antequera".

"Con este acuerdo transformamos la colaboración institucional en ventajas directas y tangibles para el día a día de nuestras pymes, asegurando que sigan siendo el verdadero motor de la economía de la ciudad", ha añadido.

La Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA) y Centro Comercial Abierto es una organización empresarial de ámbito local constituida en 1985. Con más de 220 asociados, representa los intereses del comercio, la industria y las empresas de Antequera, y trabaja para favorecer el desarrollo económico y profesional de sus integrantes.

Entre sus principales líneas de actuación, figuran la defensa de los intereses empresariales, la cooperación entre asociados, el apoyo a pymes y autónomos, el asesoramiento y la formación, así como el impulso de iniciativas para dinamizar el comercio local y favorecer la actividad económica del municipio.