La directora de Málaga Centro Oriental de Unicaja, Marisol Pérez Gavilán, y el el presidente de ACEV, José Antonio González González. - UNICAJA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Empresarios de Vélez-Málaga (ACEV) han renovado su acuerdo de colaboración para facilitar el acceso de los más de 300 empresarios y profesionales asociados a la organización a soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

La iniciativa da continuidad a la relación que mantienen ambas entidades y busca "contribuir al desarrollo de la actividad empresarial, comercial y económica del municipio veleño y de la comarca de la Axarquía", han informado desde la entidad financiera en una nota.

El acuerdo contempla la adhesión de ACEV al convenio de colaboración que Unicaja mantiene con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), lo que permitirá a los integrantes de la asociación beneficiarse de una oferta específica de productos y servicios financieros y no financieros ('solucionaT'), así como contar con asesoramiento especializado para atender las necesidades de sus negocios y facilitar el desarrollo de nuevos proyectos.

Según han recaldado desde Unicaja, la renovación de esta colaboración pone de manifiesto "la relación de proximidad que Unicaja mantiene con el tejido empresarial malagueño y, especialmente", con una comarca como la Axarquía, en la que Vélez-Málaga desempeña "un papel destacado como núcleo de actividad económica y comercial".

En este sentido, la directora de Málaga Centro Oriental de Unicaja, Marisol Pérez Gavilán, ha señalado que, para la entidad, "es importante seguir acompañando a las empresas y profesionales de la Axarquía, conocer de cerca sus necesidades y ofrecerles respuestas que les ayuden a desarrollar sus proyectos".

"La renovación de este acuerdo con ACEV nos permite mantener esa colaboración y seguir poniendo a su disposición nuestra capacidad de asesoramiento y nuestras soluciones financieras", ha afirmado.

Pérez Gavilán ha destacado también que "el compromiso con el territorio forma parte de nuestra manera de entender la actividad bancaria. Conocemos la realidad económica de Vélez-Málaga y de la provincia y queremos seguir contribuyendo, desde la cercanía y el acompañamiento a las empresas, a su crecimiento y a la generación de oportunidades".

Por su parte, el presidente de ACEV, José Antonio González González, ha valorado la renovación del convenio y ha subrayado que "este acuerdo supone seguir ofreciendo a nuestros asociados herramientas y soluciones que contribuyan a mejorar la gestión de sus negocios y a impulsar sus proyectos empresariales".

Asimismo, ha afirmado que "contar con el respaldo de una entidad como Unicaja, que conoce la realidad económica de nuestro municipio y mantiene una relación cercana con el empresariado, es especialmente importante para una asociación como ACEV".

González ha agradecido "la disposición y el compromiso" de la entidad financiera con el tejido empresarial de Vélez-Málaga y la Axarquía, y ha manifestado que "desde la asociación seguiremos trabajando para establecer acuerdos de colaboración que aporten ventajas reales y nuevas oportunidades a nuestros más de 300 asociados".

Esta colaboración se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2027 de Unicaja, que sitúa al cliente en el centro de su actividad y apuesta por un modelo de banca cercana, con capacidad para combinar el asesoramiento personalizado con soluciones financieras y servicios adaptados a las distintas necesidades de los profesionales, han recordado desde Unicaja.

La entidad mantiene "una estrecha vinculación" con Málaga y su provincia, donde cuenta con una "larga" trayectoria y un "profundo" conocimiento de su realidad económica y social. Desde esta posición, trabaja para acompañar a los negocios en las distintas etapas de su actividad y contribuir al dinamismo de los territorios en los que está presente.

La ACEV, fundada en 1987, agrupa a empresas y profesionales de distintos sectores y desarrolla una labor de representación y apoyo al empresariado de Vélez-Málaga y su entorno. Entre sus objetivos, figuran la dinamización del comercio local, el impulso de la actividad emprendedora y la promoción de iniciativas que contribuyan al desarrollo económico de la comarca.