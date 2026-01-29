Unicaja y ACET refuerzan su colaboración en apoyo al tejido comercial y empresarial de Torremolinos (Málaga)

El director de Málaga Norte Occidental de Unicaja, Gonzalo Mirasol, y el presidente de ACET, Juan José Vallejo, firman un acuerdo. - UNICAJA

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos (ACET) han suscrito un nuevo acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la actividad de estos profesionales, favoreciendo así el desarrollo económico local y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Este acuerdo, que supone la adhesión al convenio firmado en su momento por Unicaja y la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), beneficiará a los cerca de 500 autónomos y pymes que integran ACET, han informado desde la entidad bancaria a través de una nota.

Así, Unicaja pondrá a su disposición "un servicio integral específico, con condiciones favorables". "Todo ello con el objetivo de facilitarles su día y a día y el impulso de proyectos que permitan su desarrollo", según han incidido.

Asimismo, han destacado que el convenio refuerza la estrecha relación existente entre ambas partes y ha sido firmado por el director de Málaga Norte Occidental de Unicaja, Gonzalo Mirasol, y el presidente de ACET, Juan José Vallejo.

En virtud de este nuevo convenio, el aproximadamente medio millar de empresarios que integra la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos podrá acceder a los productos y servicios financieros y no financieros puestos a su disposición (cuentas, gestión de cobros y de pagos, préstamos, banca privada, banca digital, seguros y planes de pensiones, entre otros).

Precisamente, el director de Málaga Norte Occidental de Unicaja ha destacado "el interés del banco por favorecer y facilitar el desarrollo económico en nuestro ámbito de actuación y, especialmente, en Torremolinos y en el conjunto de la provincia malagueña".

De igual modo, ha señalado que pymes y autónomos se sitúan en el centro de la actividad de Unicaja, tal y como se refleja en su Plan Estratégico 2025-2027: "es un colectivo al que prestamos especial atención, conscientes de que favorecer su actividad contribuirá al desarrollo económico del municipio y de la provincia".

Por tanto, con el propósito de impulsar el tejido empresarial y la economía, la entidad bancaria centra su esfuerzo en dar respuesta a las necesidades de financiación de estos profesionales, desarrollando productos y servicios adaptados a sus demandas concretas, siempre junto con las asociaciones profesionales, cuya importante labor ha subrayado Mirasol.

Por su parte, el presidente de ACET ha puesto en valor "las ventajas de obtener condiciones financieras que mejoren las habituales de Unicaja, tales como precios y plazos en hipotecas, condiciones de las comisiones de TPV, exención de comisiones, así como mejora en los tipos de interés en depósitos y fondos de inversión, independientemente del tratamiento en operaciones como renting y leasing".

ACET, creada hace más de 35 años, es una organización empresarial cuyo objetivo es la coordinación, interlocución, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses empresariales, generales y comunes de los comerciantes y empresarios asociados.