Unicaja apoya las actividades de más de 8.000 scouts de Andalucía a través de un nuevo acuerdo de colaboración

Acuerdo de colaboración firmado por parte de Unicaja por el director territorial de Málaga, Francisco José Reguera, y por parte de ASDE Scouts de Andalucía, por su presidente, Joaquín Muñoz. - UNICAJA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha renovado la colaboración que mantiene con ASDE Scouts de Andalucía y pone a disposición de más de 8.000 scouts que integran esta organización un servicio específico, con condiciones financieras ventajosas, dirigido al fomento de sus actividades.

Así lo han informado desde Unicaja en una nota, en la que han indicado que el convenio, "que refuerza la estrecha relación existente entre ambas entidades", ha sido firmado por parte de Unicaja por el director territorial de Málaga, Francisco José Reguera, y de ASDE Scouts de Andalucía, por su presidente, Joaquín Muñoz.

El acuerdo se enmarca en el apoyo que Unicaja presta al tejido social, a la educación, a la juventud y a la infancia, así como a la mejora de las condiciones económicas de organizaciones sin ánimo de lucro dentro de su ámbito de actuación, como es Andalucía, han recordado.

Precisamente, han incidido en que Unicaja "ha reforzado recientemente su apuesta por el segmento joven con una propuesta de valor integral de servicios (financieros y no financieros)", denominada 'This is Uni' y diseñada para acompañar a los jóvenes de entre 18 y 27 años en la gestión de su vida financiera "de forma sencilla, accesible y adaptada a sus necesidades".

Esta propuesta de valor de Unicaja está construida en torno a la Tarjeta Débito Joven, a la que se añade una app ágil, segura y funcional, con una interfaz adaptada a los hábitos de consumo de este segmento de la población. Entre sus funcionalidades, destacan Bizum, con notificaciones en tiempo real de los gastos, así como la posibilidad de activar o desactivar tarjetas directamente desde el móvil.

Además, este ecosistema digital incorpora herramientas personalizadas para la gestión financiera y la planificación del ahorro, como las huchas digitales.

En cuanto a la oferta concreta que, a través de este acuerdo de colaboración, Unicaja pone a disposición de ASDE Scouts de Andalucía, destacan cuentas para facilitar la actividad diaria de la organización, servicios como la domiciliación de recibos y el pago de impuestos y Terminales Punto de Venta (TPV), además de productos de financiación de garantía hipotecaria y personal y una amplia variedad de seguros de diferentes ramos.

El convenio también contempla otros productos y servicios destinados a los empleados y voluntarios de la organización y, para niños y jóvenes, una oferta específica y adaptada a sus necesidades, incluyendo la exención de comisiones en los servicios más comunes.

Finalmente, los servicios se completan con la Banca Digital de Unicaja, accesible a través de la web y de la aplicación, en la que los clientes pueden, de forma cómoda, ágil y segura, consultar movimientos, realizar diversas operaciones, operar con Bizum integrado y pagar con dispositivos móviles a través de las aplicaciones Apple Pay, Google Wallet y Samsung Pay.

Según han señalado, con el foco puesto "en la mejora continua de la experiencia de cliente", Unicaja aspira a consolidarse como "el banco de referencia para el segmento joven, combinando soluciones financieras para el día a día con ventajas y experiencias que aportan valor añadido".

ASDE Scouts de Andalucía es una ONG sin ánimo de lucro, independiente, aconfesional y declarada de utilidad pública en 1997. Apoyada por jóvenes y adultos voluntarios, tiene un marcado carácter educativo-formativo, siendo la heredera de la unión de las diferentes agrupaciones scouts que nacieron en los pueblos y ciudades de España desde principios del siglo XX.

Tiene presencia en las ocho provincias andaluzas y agrupa a más de 8.000 miembros pertenecientes a más de 80 grupos scouts. Estos datos convierten a esta organización juvenil e infantil en una de las más importantes de la región, tanto por número de socios como por presencia territorial.