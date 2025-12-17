Unicaja publica un informe que analiza la situación del sector agrario y de la industria alimentaria

Imagen de archivo de una oficina de Unicaja. - UNICAJA

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha publicado su informe 'El Sector Agrario y la Industria Alimentaria en España: Principales rasgos y análisis regional en 2024', continuando la serie de documentos iniciada hace tres décadas en torno al sector, y con una estructura similar a la del pasado año. Este informe ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios del Grupo Unicaja, con el objetivo principal de ofrecer un análisis de la situación y evolución reciente del sector agrario y de la industria alimentaria en España, incluyendo el detalle por comunidades autónomas, cuando la información así lo permite.

Tal y como ha detallado la entidad bancaria en una nota, en concreto, el informe se divide en cuatro capítulos. El primero se centra en analizar la relevancia del sector agrario, mostrando, entre otros aspectos, el desarrollo de la Política Agrícola Común (PAC), el contexto económico y la trayectoria de la actividad agraria en 2024, así como la evolución de las producciones agrarias. En el segundo capítulo se presentan las principales macromagnitudes agrarias en 2024, analizando los aspectos más destacados de la evolución de la renta y la producción agraria (vegetal y animal) en España y sus comunidades autónomas. El tercer capítulo está centrado en el análisis de la industria alimentaria, tratando de poner de relieve la importancia de esta rama industrial a través de sus principales magnitudes (volumen de facturación, empleo y estructura empresarial), sin olvidar las exportaciones y el consumo alimentario. Finalmente, el cuarto recoge los principales resultados y conclusiones, relativos a la renta y la producción agrarias en 2024, así como los aspectos más destacados relacionados con la industria alimentaria. Asimismo, por segundo año consecutivo el documento incorpora un anexo estadístico que recopila la información utilizada para la elaboración de los distintos capítulos.

En contexto, alrededor del 32 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) del sector agrario en España corresponde a Andalucía, donde el sector creció más de un quince por ciento con relación a 2023. Asimismo, es una de las comunidades en las que el sector agrario tiene un mayor peso en su estructura productiva, aportando alrededor del 6,5 por ciento del VAB regional, el doble que en el conjunto nacional. Así, la Comunidad Autónoma andaluza cuenta con el mayor número de ocupados en el sector agrario en España, con alrededor de 240.000 en el promedio de 2024. Esta cifra supone casi el 32 por ciento del total nacional y en torno al siete por ciento del empleo regional, un porcentaje que duplica prácticamente la media española. Con relación a 2023, el empleo en el sector se mantuvo estable (-2,0 por ciento en España).

De esta forma, Andalucía es la tercera Comunidad por superficie de cultivo, con alrededor de 3,5 millones de hectáreas, que suponen el 21 por ciento de la superficie total nacional, representando las hectáreas de regadío (1,05 millones, la mayor superficie del conjunto nacional) casi el 29 por ciento del total nacional. Destaca la superficie dedicada a olivar, que supone casi el 49 por ciento del total de hectáreas cultivadas en la región y alrededor del 60 por ciento de la superficie de olivar en España. La región también concentra en torno al 30 por ciento de la superficie de frutales cítricos en España, más de una cuarta parte de las hectáreas de cultivos industriales y alrededor de una quinta parte de la superficie nacional destinada a frutales no cítricos y hortalizas.

Asimismo, la región concentró en 2024 algo más del 80 por ciento de la producción de aceite de oliva en España, destacando también la producción de hortalizas, cítricos o cultivos industriales. A este respecto, cuenta con más del 80 por ciento de la producción de calabacín y pepino en España, más de dos tercios de la de pimiento, alrededor de un tercio de la de tomate, más de la mitad de la producción de naranja y más del 25 por ciento de la de girasol.

SECTOR AGRARIO E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ESPAÑA

A nivel nacional, España es el tercer país de la UE por valor generado en el sector agrario. En 2024 el VAB del sector agrario superó los 40.000 millones de euros, creciendo por segundo año consecutivo en términos reales. El sector representa el 2,8 por ciento del valor añadido generado por la economía española, un porcentaje un punto superior al promedio comunitario. Asimismo, España contaba en 2024 con alrededor de 752.000 ocupados en el sector agrario --cuarto país por volumen de empleo--, el 3,5 por ciento del empleo total, un porcentaje similar al promedio comunitario. Por tercer año consecutivo, el sector agrario ha sido el único en el que ha descendido el empleo (-2 por ciento).

En relación, España es el segundo país de la UE con más superficie agrícola utilizada. En 2024 contaba con 16,7 millones de hectáreas de cultivo, de las que casi un 22 por ciento eran de regadío. Un 33 por ciento de la superficie se dedica a cereales, destacando también la extensión de olivar --alrededor de 2,8 millones de hectáreas--. Es líder mundial en superficie y producción de olivar y el primer productor de la UE de frutas y hortalizas. En cuanto a la ganadería, las cabañas ganaderas con más efectivos son las de porcino y ovino.

Según estimaciones provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la renta agraria alcanzó en 2024 los 36.760,2 millones de euros --importe más elevado de la UE--, un 11,2 por ciento más que en 2023 en términos corrientes --4,9 por ciento en la UE--. Este crecimiento se ha debido al incremento de la producción vegetal y al descenso de los consumos intermedios, cuyo valor ha disminuido por segundo año consecutivo, tras los fuertes repuntes de 2021 y 2022, por la disminución en los precios.