Unicaja reúne a más de 300 directivos para compartir los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027

Unicaja celebra su 22 Convención, un encuentro que ha reunido a más de 300 directivos de todo el Grupo. - UNICAJA

MÁLAGA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unicaja ha celebrado, durante este pasado jueves y este viernes, su 22 convención, en su sede central de Málaga, un encuentro que ha reunido a más de 300 directivos de todo el Grupo, con el objetivo de compartir los resultados del primer año del Plan Estratégico 2025-2027, abordar los principales retos a los que se enfrenta la entidad y reforzar la colaboración interna como palanca para seguir avanzando en su ejecución.

Bajo el lema 'Cuando sumamos, crecemos', la Convención ha permitido alinear a los equipos directivos en torno a una visión compartida, basada en la coordinación entre áreas, la cercanía al cliente y una gestión prudente orientada al crecimiento sostenible.

El encuentro ha servido también para reconocer la implicación y el esfuerzo de los equipos en el desarrollo del Plan durante su primer ejercicio, han indicado en un comunicado.

En el balance del primer año, la entidad ha valorado los progresos logrados en línea con el desempeño presentado en los resultados de 2025, caracterizados por una mejora de la rentabilidad, una posición sólida de capital y liquidez y una gestión del riesgo orientada a preservar la calidad del balance. Sobre esta base, la dirección ha subrayado la importancia de consolidar lo ya avanzado y centrar la siguiente fase del plan en una ejecución consistente y homogénea en toda la organización.

Durante las sesiones, los principales responsables del banco, encabezados por el presidente, José Sevilla, y el CEO, Isidro Rubiales, han analizado las próximas prioridades, con especial atención a la experiencia del cliente, la mejora en las capacidades digitales y el avance en el objetivo de ser un banco conversacional, como ejes para seguir reforzando la propuesta de valor de Unicaja en un entorno cada vez más competitivo.

En este escenario, la entidad ha puesto el acento en la necesidad de mantener criterios comunes, simplificar procesos y reforzar la coordinación entre áreas para ofrecer una experiencia coherente y diferencial en todos los territorios.

La convención ha tenido, además, un marcado carácter participativo, orientado a fomentar el diálogo, compartir visiones sobre la ejecución del Plan y consolidar un modelo de trabajo transversal. En este sentido, se han compartido iniciativas internas en ámbitos como la atención multicanal y la mejora de procesos, orientadas a optimizar la colaboración entre la red comercial y los servicios centrales, con el objetivo de agilizar la atención y facilitar el trabajo diario de los equipos más cercanos al cliente.

Entre los participantes, se incluyen, además de la alta dirección de Unicaja, directivos de servicios centrales, una amplia representación de la red de oficinas y de las áreas de Negocio, así como perfiles técnicos y responsables de empresas del Grupo.

VISIÓN COMPARTIDA PARA SEGUIR AVANZANDO

Durante su intervención, el presidente de la entidad, José Sevilla, ha señalado que "el primer año del Plan Estratégico confirma la importancia de compartir resultados y aprendizajes para seguir avanzando con una visión común".

En este sentido, ha subrayado que "cuando sumamos capacidades y experiencia, crecemos como organización y reforzamos un proyecto de largo plazo basado en la cercanía al cliente, la solidez financiera y una gobernanza responsable".

Por su parte, el CEO de Unicaja, Isidro Rubiales, ha destacado que "este encuentro es un espacio fundamental para hablar de resultados, abordar con realismo los retos y reconocer el esfuerzo de los equipos".

"La estrategia se materializa en nuestro día a día --ha afirmado--, en cómo trabajamos juntos, cómo mejoramos nuestros procesos y cómo ofrecemos una mejor experiencia a nuestros clientes".

Por último, han señalado que de cara a los próximos meses, Unicaja continuará desarrollando las prioridades del Plan, avanzando con una ejecución rigurosa y coordinada, apoyada en el trabajo conjunto de la organización. En este marco, la entidad reafirma su apuesta por un modelo de banca cercana, eficiente y orientado al largo plazo, en el que sumar capacidades y experiencia es fundamental para seguir creciendo.