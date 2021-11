Unidas Podemos critica que Ayuntamiento y Junta "no contemplan financiación para renaturalizar" el Guadalmedina

MÁLAGA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de la confluencia de IU y Podemos ha criticado que "ni el Ayuntamiento de Málaga ni la Junta de Andalucía incluyan en sus proyectos de presupuestos para 2022 partida alguna para la renaturalización del Guadalmedina".

Además, la formación ha defendido "una renaturalización completa de todo el cauce, en lugar del diseño de proyecto insostenible que aseguran tener consensuado ambas administraciones y que supone el semiembovedamiento del tramo entre el puente de Armiñán y la desembocadura".

La viceportavoz de la confluencia, Remedios Ramos, ha criticado que "ni en los presupuestos de la Junta ni en los del Ayuntamiento encontramos partidas para el inicio del proyecto, el Guadalmedina no les importa en absoluto a ninguna de las dos administraciones gobernadas por el PP y Cs".

"Lo han reconocido en la propia junta rectora de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde nos han dicho que no hay presupuesto porque ya existía una partida anterior que no se ha ejecutado. Si tienes un dinero y no lo gastas, quiere decir que no te importa", ha advertido.

De igual modo, Ramos, en un comunicado, ha criticado el anuncio de acuerdo para un proyecto sobre el Guadalmedina realizado por el Ayuntamiento y la Junta ya que "no sirve de nada sin presupuesto, es una prueba más de que su intención es postergar indefinidamente la necesaria renaturalización del río".

"Además, estamos en contra de los puentes plaza porque suponen un semiembovedamiento, una opción a la que siempre nos hemos opuesto, la renaturalización debe ser de todo el cauce completo, no sólo de una parte. No queremos que el Guadalmedina, desde el puente de Armiñán hasta la desembocadura, se embovede y llene de hormigón", ha abundado.

Es más, ha continuado, "tampoco entendemos cómo no se ha solicitado financiación al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, que tiene una partida específica para la renaturalización de ríos, más cuando se trata de fondos acumulables, que se pueden sumar a cualquier otra financiación europea o subvención. El plan de renaturalización presentado por Ecologistas en Acción es viable y tendría un coste muy bajo".

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha subrayado que "no podemos continuar asistiendo a la paralización de este proyecto tan necesario, el Ayuntamiento también ha dejado de lado la partida presupuestaria para realizar la ruta ciclista y senderista a través del Guadalmedina. Un gran error, el río que discurre por el centro de Málaga no es una cicatriz, es un río vivo que tiene que integrarse, renaturalizado, en nuestra ciudad".