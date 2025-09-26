La Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum abre sus puertas en Málaga

Juan Romo, rector de la Universidad Alfonso X el Sabio; Jesús Núñez, presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Luis Couceiro, rector de UAX Mare Nostrum; y Domingo Mirón, consejero delegado de grupo UAX - UAX MARE NOSTRUM

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum ha inaugurado este viernes su campus en Málaga. Un espacio de más de 27.000 metros cuadrados que combina sostenibilidad e innovación para potenciar la formación de sus estudiantes. El primer edificio de los tres que formarán este campus universitario de última generación ya está operativo y preparado para iniciar el curso la próxima semana.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Jesús Núñez; el rector de la UAX, Luis Couceiro; y el delegado territorial en Málaga de la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, ha asistido a la inauguración y acto de apertura del curso, que ha tenido lugar en el campus situado en la avenida Imperio Argentina, en el distrito de Carretera de Cádiz.

Desde el Ayuntamiento de Málaga han recordado que esta entidad resultó adjudicataria del concurso público impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para la concesión demanial por un plazo de 50 años de dos parcelas municipales (la E-3 y la E-8) del ámbito 'El Pato', por un importe de 117.928.592 euros por todo el periodo concesional.

A su vez, la Universidad ofrecerá 2.400.000 euros anuales en concepto de becas que gestionará el Consistorio, a través del Área de Educación, para alumnos empadronados en Málaga que tengan buenos expedientes académicos y atendiendo a distintas situaciones socioeconómicas.

Luis Couceiro, rector de UAX Mare Nostrum, ha puesto el foco en el papel tractor de la colaboración entre instituciones públicas y privadas con el que nace este campus. "UAX Mare Nostrum busca ser un hub de innovación y colaboración para impulsar el talento y la transferencia de conocimiento a la sociedad a través de una estrecha colaboración con empresas e instituciones. Con el fin de generar un impacto positivo que se traduzca en empleo para nuestros estudiantes y en desarrollo económico para Málaga y el mundo".

El acto ha contado también con la lección magistral titulada "From the bench to the bedside: presente y futuro de la medicina de precisión", a cargo del Rafael Garesse, exrector de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Academia Malagueña de Ciencias.

Desde la UAX Mare Nostrum han destacado en un comunicado que el campus cuenta con innovadoras instalaciones entre las que se encuentran espacios deportivos y zonas comunes que promueven la creatividad y el trabajo colaborativo de los estudiantes. Además, sus aulas están equipadas con las últimas tecnologías y los equipos más avanzados para que sus estudiantes adquieran las destrezas y habilidades que demanda el mercado laboral.

En total, más de 400 estudiantes podrán iniciar sus estudios en UAX Mare Nostrum en el curso 2025-26. El 10% de estos estudiantes provienen de destinos internacionales y aprovecharán la experiencia formativa que ofrece UAX Mare Nostrum para desarrollar su formación en un entorno cosmopolita en el que se unen cultura, innovación tecnológica y calidad de vida.

UAX Mare Nostrum inicia el curso ofreciendo formación en áreas de conocimiento de gran demanda: Negocio y Tecnología, con Grados en Business Analytics e Inteligencia Artificial y Computación; Salud y Deporte, con Grados en Enfermería, Odontología, Farmacia o Fisioterapia, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFYD) y Biomedicina; y Arte y Diseño, donde impartirá el Grado en Diseño de Videojuegos.

Desde hace más de un año, UAX Mare Nostrum ha trabajado en su implantación en Málaga estableciendo acuerdos con instituciones locales, como la Universidad de Málaga (UMA), el Málaga CF o el Unicaja, que se suman a otras como Quirónsalud, Acciona o Avanade, entre otras. "Estas alianzas permitirán desarrollar proyectos conjuntos en los que participarán los estudiantes, impulsando así su formación práctica y su vinculación con el mundo laboral real desde los primeros cursos", destacan en el comunicado.