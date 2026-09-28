Universidad de Málaga convoca 29 plazas de Profesorado Titular de Universidad y ayudas para orientación postdoctoral

Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga (UMA). - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga (UMA) ha aprobado este lunes 28, en sesión ordinaria, la convocatoria de plazas de Profesorado Titular de Universidad, la actualización de diversos programas de posgrado y nuevas ayudas para la orientación postdoctoral dirigidas a investigadores de la institución.

Así, la UMA ha aprobado un total de 29 plazas de Profesorado Titular de Universidad, cuyos perfiles docentes e investigadores, así como las comisiones titulares y suplentes encargadas de juzgarlas, ya han sido sorteados, tal y como ha concretado la institución académica en una nota.

Las plazas se distribuyen entre las siguientes áreas de conocimiento, en concreto, Genética (tres plazas), Psicología Evolutiva y de la Educación (tres), Bioquímica y Biología Molecular (dos), Enfermería --incluyendo las especialidades de Podología-- (cuatro), Historia del Arte (dos), y una plaza en cada una de las áreas de Botánica, Derecho Financiero y Tributario, Psicología Social, Álgebra, Filología Inglesa, Microbiología, Teoría de la Señal y Comunicaciones, Economía Aplicada, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Tecnología Electrónica, Paleontología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Didáctica de las Ciencias Experimentales, Fisiología y Análisis Geográfico Regional.

Además, el Consejo ha dado luz verde a varias propuestas relacionadas con los estudios de posgrado, entre las que se incluyen las memorias de verificación de nuevos títulos, como el Máster Universitario en Derecho del Vino, el Máster Universitario en Ciencias de las Religiones y el Doctorado en Comunicación. Asimismo, se han presentado modificaciones sustanciales de másteres ya existentes, con el fin de "actualizar y adaptar la oferta formativa de posgrado a las necesidades del entorno académico y profesional".

Durante el desarrollo de la sesión, el rector de la UMA, Teodomiro López, ha defendido que la institución académica "necesita crecer". López ha subrayado que este paso "no es un capricho, sino una necesidad real para atender a la sociedad malagueña", y ha precisado que, en el presente curso, se ofertaron cerca de 10.300 plazas frente a una demanda superior a las 14.000 solicitudes.

En su intervención, el rector hizo especial hincapié en la "fuerte presión" que sufren titulaciones como Medicina, y ha advertido de la paradoja que supone "frenar o limitar el desarrollo de la universidad pública mientras se proyecta la autorización de facultades privadas"

En el ámbito de la investigación, el Consejo de Gobierno ha informado sobre un programa de ayudas para la orientación postdoctoral, enmarcadas en el Plan Propio de Investigación, Transferencia y Divulgación Científica. Esta convocatoria, de hasta 30 ayudas, está dirigida a personal investigador que haya desarrollado su etapa predoctoral en la UMA y que se encuentre en el último año de su contrato predoctoral, con el objetivo de "facilitar la finalización de los trabajos pendientes de tesis y favorecer la transición hacia la etapa postdoctoral. Los contratos, de seis meses de duración a jornada completa, se evaluarán atendiendo principalmente a la trayectoria científica del candidato".

Por otra parte, el Consejo ha informado sobre la convocatoria de elecciones parciales para la renovación de representantes del sector del estudiantado, así como para la provisión de vacantes de Personal Docente e Investigador en el propio órgano de gobierno.

El orden del día se ha completado con diversas modificaciones en los reglamentos de Trabajo Fin de Grado (TFG) de las facultades de Derecho y Turismo, y de Trabajo Fin de Máster (TFM) en Turismo. Asimismo, se ha aprobado el nombramiento de Profesorado Colaborador Honorario y se han abordado asuntos de trámite, como la información relativa a procesos electorales en curso en distintos departamentos e institutos universitarios.