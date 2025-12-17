La Universidad de Málaga impulsa el aprendizaje basado en proyectos con el nuevo programa 'UMA Experience'

Consejo de Gobierno de la Univrersidad de Málaga. - UMA

MÁLAGA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga ha dado luz verde este miércoles al Reglamento del programa UMA Experience, una iniciativa impulsada por el Vicerrectorado de Transferencia, Emprendimiento y Empresa que consolida la apuesta de la institución por el aprendizaje basado en proyectos.

Según detallan en un comunicado, este nuevo marco, que sustituye y al mismo tiempo perfecciona el anterior programa Key-Project, busca ofrecer al alumnado experiencias prácticas, fomentando la creatividad y la conexión directa con empresas y organizaciones del entorno.

Así, UMA Experience servirá para impulsar la innovación y el emprendimiento estudiantil, ofreciendo al alumnado la oportunidad de enfrentarse a problemas reales y asumir un papel protagonista en su aprendizaje.

Con la guía de mentores y el respaldo de la institución, la iniciativa busca mejorar la actitud hacía el emprendimiento y la proyección profesional del estudiantado al potenciar sus competencias transversales.

El reglamento aprobado proporciona un marco organizado que facilita la planificación y ejecución de los proyectos, garantizando que cada iniciativa se desarrolle de manera efectiva y cumpla con los objetivos de aprendizaje del programa.

La coordinación de los equipos será paritaria, buscando un equilibrio entre los líderes, que serán los estudiantes, y los mentores, miembros del personal docente. Los equipos deberán ser multidisciplinares, integrando alumnos de distintas titulaciones y contando con al menos quince miembros.

Dentro de cada proyecto se distinguen tres figuras esenciales: los miembros, que son los estudiantes responsables de gestionar y ejecutar las tareas; los mentores, personal de la UMA que asesora sin restar protagonismo al estudiantado (con al menos un PDI con vinculación permanente); y los colaboradores, agentes externos que pueden incluir antiguos alumnos, profesionales en activo o estudiantes de otras universidades, conectando el proyecto con la sociedad y su tejido productivo.

La normativa también dota al programa de una dotación económica mediante convocatorias competitivas. Al mismo tiempo, abre la puerta a la colaboración con el mundo empresarial, permitiendo a los equipos buscar financiación externa a través de patrocinios o mecenazgo.

El reglamento regula asimismo la recompensa académica de la experiencia. Los participantes podrán solicitar el reconocimiento de créditos ECTS o la inclusión de su actividad en el Suplemento Europeo al Título.

En cuanto a la propiedad intelectual, aunque los resultados, como patentes, marcas o diseños, pertenecerán a la Universidad de Málaga, se garantizará el reconocimiento de la autoría de los estudiantes y mentores que contribuyan a su creación.

En palabras del Vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa, Juan Carlos Rubio, esta iniciativa pretende que "la experiencia universitaria sea realmente transformadora. Queremos que en su paso por la UMA el estudiantado consiga aprender haciendo, innovando y creando a través de experiencias que van mucho más allá de la docencia reglada".

La Universidad del futuro "contará cada vez más con este tipo de actividades, como está observándose ya esta tendencia en las mejores universidades del mundo, por lo que la consolidación, impulso y mejora de esta iniciativa supone situar a la Universidad de Málaga en la vanguardia de las universidades públicas españolas", ha añadido.

Tras la aprobación del programa UMA Experience, los equipos del programa Key-Project contarán con un período de transición de seis meses para adaptarse a los nuevos requisitos y estructuras. 17-12-2025