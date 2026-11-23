Acto académico con motivo del Día de la Química y la presentación oficial de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga. - UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA) ha celebrado este lunes el acto académico con motivo del Día de la Química y la presentación oficial de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada --Iupac, por sus siglas en inglés--, organismo mundial encargado, entre otras cuestiones, de regular la nomenclatura, los estándares y la validación de los elementos de la Tabla Periódica.

El encuentro, desarrollado en el Salón de Actos del centro, ha contado con las intervenciones del rector de la UMA, Teodomiro López; el decano de la Facultad de Ciencias, José Jiménez; la presidenta de la Sección Territorial de Málaga de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), María del Carmen Ruiz Delgado; el expresidente de la Iupac, Javier García Martínez, y la directora de la oficina de la Secretaría en Málaga, Katherina Viethmeier, según ha detallado la institución académica en una nota.

Durante la inauguración de la jornada, el rector ha valorado el doble sentido del acto, que sirve para conmemorar el Día de la Química y, a la vez, supone la "puesta de largo" de la Secretaría de la Iupac en Málaga. En este sentido, López ha repasado la génesis de un proyecto que culminó con la decisión de trasladar la oficina tras casi tres décadas en Carolina del Norte (Estados Unidos) a Europa y contar con dos sedes mundiales simultáneas, una en el Consejo Nacional de Investigación de Italia, en Roma, y otra establecida en el Rectorado de la UMA.

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias ha destacado que la llegada de esta oficina a Málaga supone un privilegio "para la facultad, para la universidad y para la ciudad", al acoger el organismo internacional que establece "un lenguaje común para el avance de la química a nivel global".

Tras la apertura institucional, la presentación de la entidad internacional ha corrido a cargo del catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante y primer español en presidir la organización, Javier García Martínez, y de la directora de la oficina de la Secretaría de la Iupac en Málaga, Katherina Viethmeier.

Durante sus intervenciones, García Martínez ha detallado la trayectoria y el papel regulador global de la institución --bajo la premisa de que la química mundial ha elegido España, Málaga y la UMA como una alianza estratégica--, mientras que Viethmeier ha dado a conocer el funcionamiento operativo de su nueva sede en la capital malagueña.

Asimismo, han coincidido en defender la química como una de las "grandes joyas" de la economía española, valorando su "aportación decisiva al bienestar social" y su peso como "la industria que más invierte en I+D en España, con más de 700.000 empleos generados" entre directos, indirectos e inducidos.

Fundada en 1919, la Iupac coordina los estándares de la investigación química a nivel mundial y cuenta con una red de más de 2.000 investigadores en 57 países. Su vinculación con la UMA se formalizó el pasado 5 de febrero con la firma de un protocolo general de actuación para instalar la Secretaría de la organización en el Rectorado.

El acuerdo, ratificado esa misma tarde en el Ayuntamiento de Málaga, tiene una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2029, con una prórroga prevista de cuatro años adicionales. La Secretaría operaba desde 1997 en Carolina del Norte y comparte ahora funciones con la segunda sede mundial en Roma, ubicada en el Consejo Nacional de Investigación de Italia (CNR).

La jornada ha incluido la conferencia magistral por el Día de la Química, titulada 'Electrónica molecular: una tecnología química', impartida por el catedrático de Química Física de la Universidad de Valencia Enrique Ortí.

Ortí es investigador del Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) de la institución académica valenciana --distinguido en tres ocasiones como unidad de excelencia María de Maeztu--, donde dirige el Grupo de Química Teórica de Materiales Moleculares (MolMatTC).

Doctor por la Universidad de Valencia y catedrático en este mismo centro desde 2008, sus líneas de investigación se centran en la caracterización teórica de sistemas moleculares electroactivos y fotoactivos en el ámbito de la electrónica molecular.

En contexto, el Día de la Química se celebra oficialmente en España cada 15 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Alberto Magno, patrón de los químicos. La efeméride busca "reconocer la labor de los profesionales del sector, impulsar la divulgación científica y destacar el papel de esta disciplina en la industria, la salud, la tecnología y el desarrollo sostenible". Con motivo de esta jornada, la Sección Territorial de Málaga de la RSEQ organiza un ciclo de conferencias científicas dirigido especialmente a estudiantes de Química e Ingeniería Química.