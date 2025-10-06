Urbanismo de Málaga desestimará el recurso de Urbania al acuerdo para adjudicar las parcelas del ámbito 'Repsol'

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga tiene previsto en su próxima sesión, el 9 de octubre, desestimar íntegramente los recursos de reposición interpuestos por Urbania RS Joint Venture SL y Urbania New Project 11 SL contra el acuerdo del consejo rector de la Gerencia de Urbanismo del 11 de julio por el que se aprobó aceptar la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación celebrada el 31 de marzo de 2023 a favor de Urbania RS Joint Venture SL para los lotes 1, 2 y 5 correspondientes a las parcelas 2, 3 y 6; y a favor de Urbania New Project para los lotes 3 y 4 correspondientes a las parcelas 4 y 5 del proceso de enajenación de estos suelos del SUNC-O-LO.17 'Repsol'.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento, que en un comunicado recuerda que la propuesta de adjudicación tuvo lugar tras responder la Gerencia de Urbanismo a las aclaraciones solicitadas por las entidades sobre el proceso de enajenación.

Las aclaraciones eran sobre el hecho de que la transformación de las parcelas (solo las cinco que fueron objeto de licitación) quedó en suspenso con carácter temporal y hasta tanto exista pronunciamiento judicial firme en el procedimiento que se sigue a instancias de la Plataforma Bosque Urbano Málaga.

Por ello, los adjudicatarios, antes de la adjudicación formal de suelos, pedían aclarar aspectos sobre la participación de la actividad de ejecución del sector y de los gastos de urbanización. Conforme a ello, los servicios jurídicos de Urbanismo aclararon que, si se formaliza el contrato objeto de la licitación, las mercantiles interesadas se incorporarán a la Junta de Compensación del Sector SUNC-O-LO.17 'Repsol' con la asunción de derechos y obligaciones, establecidos en las bases y estatutos.

Se les aclaró sobre la disponibilidad por parte del Ayuntamiento de las cantidades ingresadas en concepto de pago del precio de contrato que los ingresos derivados de enajenar las parcelas litigiosas, se aplicarían a un proyecto de gastos 'tipo 8' siguiendo un criterio de prudencia en cuanto a no autorizar disponer gastos con cargo a esos fondos hasta que quede resuelto el procedimiento judicial.

Ante las aclaraciones las entidades presentaron un recurso de reposición por el que se impugnó parcialmente el acuerdo del 11 de julio.

El primer motivo de impugnación se basa en que el mismo modifica el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, por el cual se rigió la enajenación de las mencionadas parcelas, al impedir a las adjudicatarias obtener licencia de obra y, por tanto, cumplir su derecho-deber de edificar hasta que no recaiga sentencia firme en el procedimiento contencioso administrativo. Según el departamento jurídico de Urbanismo, esto entraría en contradicción con cláusulas del pliego que establecen el deber de edificar dentro de unos plazos determinados, siendo causa de resolución del contrato el incumplimiento de este deber.

Este motivo de impugnación se desestima, ya que ni acuerdo impugnado, ni informes que se aprueban en dicho acuerdo, suponen una modificación del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que rigió la licitación.

El departamento jurídico de Urbanismo determina que el hecho de que las parcelas se hayan declarado litigiosas es una circunstancia sobrevenida que no podía estar prevista en el Pliego; pero que, caso de producirse, tiene como consecuencia la aplicación del articulo 35.2 de Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (RBELA), que establece que "si el litigio fuese promovido durante el procedimiento de adjudicación, deberá suspenderse su tramitación. La Entidad Local en el plazo de un mes deberá decidir si continúa la tramitación. En el caso de que decida hacerlo, deberá constar expresamente por cualquier medio admitido en Derecho, que los posibles adquirentes asumen el riesgo de su resultado".

De igual forma, el trámite recogido en dicho artículo se cumplimentó y por parte de las recurrentes se aceptó continuar con el procedimiento de licitación asumiendo las consecuencias que pudieran derivarse de la sentencia que recaerá en el pleito.

El segundo motivo es la interpretación que hace el acuerdo impugnado del artículo 35.2 RBELA, considerando el recurrente que el impedimento a las adjudicatarias de solicitar licencia de obras y edificar debe también extenderse al resto de obligaciones inherentes a su inclusión, como propietarios, en la Junta de Compensación del sector.

Dicho motivo también se desestima ya que, este artículo determina una vez que se pone de manifiesto la litigiosidad del bien objeto de licitación se da traslado a los licitadores para su pronunciamiento, los que decidan continuar en el procedimiento lo hacen asumiendo el "(...) riesgo de su resultado" quedando la eficacia de la disposición que se adopte condicionada al resultado del litigio, sin que "(...) ni los licitadores y las licitadoras ni el adquirente puedan exigir responsabilidad alguna por este concepto a la Entidad Local disponente".

El tercer motivo de impugnación lo basan en la vulneración del principio de confianza legítima basándose en una sentencia del TS de 5 de octubre de 1990. Los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo desestiman este motivo porque, en este caso, "no se vulnera el principio de buena fe que debe presidir las relaciones entre la administración y los ciudadanos puesto que la circunstancia de la litigiosidad de los terrenos objeto de enajenación no es algo que se conociera de antemano y se pretendiera ocultar de manera subrepticia y torticera por el Ayuntamiento, sino que surgió de manera sobrevenida por el recurso contencioso planteado que ha dado lugar al procedimiento judicial que está en marcha".

Por último, las entidades recurrentes solicitan la suspensión de la ejecución del acuerdo recurrido. En cuanto los perjuicios de difícil o imposible reparación los basan en que se altera por completo el equilibrio económico del contrato, afirmando que el acto recurrido adopta decisiones que modifican los derechos y obligaciones contenidos en los pliegos de la licitación causándoles graves perjuicios que, siempre según las recurrentes, no son tantos para el interés público.

Respecto a esto, los servicios jurídicos estiman que la actividad administrativa recurrida se puede considerar que altere el equilibrio del contrato. "Cuando se dio traslado a los licitadores de la condición sobrevenida de litigiosidad de los bienes objeto del procedimiento de enajenación, se les concedió un plazo -tal y como establece la legislación aplicable al caso (art. 35.2 del RBELA)- suficiente para que pudieran estudiar todos los escenarios que se podían plantear (jurídicos y económicos) y elaborar todos los cálculos necesarios para tomar la decisión de continuar o no en el procedimiento. A la vista de todo eso, tanto Urbania RS Joint Venture S.L como Urbania New Project 11 S.L decidieron seguir adelante en el procedimiento (al igual que el resto de licitadores decidieron retirarse), en las condiciones que claramente establece el art. 35.2 del RBELA.

Por tanto, esos posibles perjuicios que les pudiera ocasionar la no suspensión del acto administrativo (y, por tanto, del procedimiento) se debe entender que los conocían y que, aun así, decidieron libremente continuar".

Por todo ello, además de desestimar los recursos de reposición, el consejo también prevé desestimar las solicitudes de suspensión del acuerdo del consejo del 11 de julio de 2024, así como requerir a los licitadores la aportación de la documentación acreditativa de requisitos previos a la adjudicación. Trascurrido este plazo, sin que sea atendida la petición, se entenderá retirada su oferta.

Por otro lado, también se prevé aprobar la enajenación por procedimiento abierto, a la oferta económica más ventajosa, de una serie de parcelas de propiedad municipal para la construcción de vivienda libre.