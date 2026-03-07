Urtasun dice que el alcalde de Málaga sabe posición del Gobierno sobre auditorio y que la biblioteca es "la prioridad"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que ha hablado "muchas veces" con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, sobre si habrá una participación en el futuro por parte del Gobierno en el auditorio de la ciudad y ha asegurado que en el ministerio "ahora mismo tenemos una gran prioridad, que es terminar la biblioteca pública de Málaga", en cuyas obras han invertido 21 millones de euros.

Así se ha pronunciado Urtasun al ser preguntado por los periodistas en Málaga por si el Gobierno cierra la puerta a esa participación en el auditorio reclamada por el alcalde, insistiendo en el interés del ministerio en estos momentos con la biblioteca, "una de las inversiones más grandes que tenemos en una capital de España". "Y el alcalde ya sabe cuál es mi posición", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que "no hay novedad al respecto".

"Entiendo que evidentemente puede haber más iniciativas, más necesidades, evidentemente los ayuntamientos y las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, pueden desarrollar los proyectos que consideren; pero quiero poner en valor el enorme esfuerzo que estamos haciendo en Málaga", ha dicho el ministro, quien ha señalado el apoyo al Festival de Cine y en las colecciones de los museos, además de la biblioteca.

Respecto a la biblioteca, ha aludido a la "complejidad enorme" de las obras, que se están "acelerando todo lo que podemos", y ha añadido que hay "una expectativa muy grande porque la biblioteca actual ya tiene muchos años, está más en las afueras de Málaga y recuperar una biblioteca en el centro con instalaciones nuevas sé que la ciudadanía lo está esperando con mucho interés y muchas ganas".

Así, ha asegurado que van a intentar que estén para final de año, aunque no ha querido comprometerse con una fecha "porque estas obras ya saben que son muy complejas". "Lo que sí les puedo asegurar es que estoy personalmente encima de esta obra, por eso la quise visitar el año pasado y que estoy tratando de que se finalice lo antes posible", ha incidido.

Asimismo, cuestionado por su apoyo a la Casa Invisible, un espacio con varios procedimientos para el desalojo por el estado del inmueble, ha considerado que es "una iniciativa ciudadana muy importante" y ha defendido que la cultura la impulsan las administraciones "de una manera muy importante", pero "la sociedad civil también crea cultura".

Por eso, ha considerado "muy importante que entendamos que las administraciones no solo estamos para impulsar nosotros iniciativas propias que también, sino para acompañar aquellas iniciativas de la sociedad civil que enriquecen nuestra cultura". "Y la Casa Invisible enriquece la cultura de esta ciudad y enriquece la cultura de este país", ha incidido, al igual que otras iniciativas de este tipo en España.

Así, ha indicado que desde el Ministerio de Cultura tratan "de acompañarlas, tratamos de cuidarlas, apoyándolas con residencias y lo vamos a seguir haciendo", por lo que ha asegurado que la posición de su departamento "es clara: son iniciativas que hay que cuidar y hay que mimar". "La cultura de un país también se construye a partir de las iniciativas que la gente levanta", ha afirmado Urtasun, quien ha destacado "este espacio cultural en el corazón de Málaga, que es una auténtica joya".