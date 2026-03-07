Urtasun pide a Feijóo explicar por qué rescata "de la mano de Abascal" PP "de la guerra de Aznar, que parecía enterrado"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en declaraciones a los periodistas en Málaga. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la oposición de PP y Vox deben dar explicaciones sobre su postura ante la guerra en Irán y particularmente ha instado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que diga "por qué ha decidido traernos de vuelta a España ese PP de la guerra del señor Aznar, que parecía enterrado en las catacumbas de la historia y que parece que nos está volviendo a rescatar, de la mano del señor Abascal".

Urtasun ha vuelto a asegurar que el Ejecutivo de España "se mantiene en una posición firme e inamovible en contra de una guerra de agresión ilegal". "Nosotros somos un Gobierno que estamos al lado del derecho internacional, que no vamos a permitir que se repitan guerras de agresión como tuvimos en Irak en 2003, y por lo tanto nuestra posición es firme", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en Málaga.

Por eso, ha indicado que el Ejecutivo ha decidido que las bases de Rota y Morón "no se van a usar para atacar Irán en una operación ilegal, porque los convenios que tenemos con los americanos así lo establecen" y ha querido mandar un mensaje "muy claro de tranquilidad a todos los españoles y españolas, que saben que tienen un Gobierno que defiende la paz, pero también que no va a permitir que ningún golpe económico de esta guerra lo paguen los bolsillos de nuestros ciudadanos".

"Estamos ya trabajando y estamos preparando para que los bolsillos de nuestros ciudadanos no paguen las catastróficas consecuencias de esta guerra ilegal", ha incidido el ministro, quien ha apuntado que en el marco del Gobierno de coalición están "en diálogo para poder volver a activar, cuando sea necesario, todas las medidas".

Al respecto, se ha referido a la 'excepción Ibérica', "para impedir que los precios de la electricidad escalen"; al bono eléctrico y también "a las medidas de intervención del mercado del alquiler en nuestro país". "Todas aquellas medidas que ya pusimos en marcha durante la guerra de Ucrania", ha apostillado.

"Quiero dar también un mensaje hoy de tranquilidad, que los españoles tienen un Gobierno que va a estar también protegiendo sus intereses y que esta posible crisis económica no les golpee", ha asegurado el ministro, quien que ha agradecido a la gente de la cultura española "que esté volcada en contra de la guerra" tras las manifestaciones este pasado viernes en la que gala de inauguración del Festival de Málaga.