Valeria Collard, nueva directora médica del Hospital HM Málaga

Dra. Valeria Collard, directora médica de HM Málaga - HM MÁLAGA

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La doctora Valeria Collard Borsotti ha sido nombrada nueva directora médica del Hospital HM Málaga tras desarrollar una destacada labor como médico especialista en pediatría en el Servicio de Urgencias Pediátricas desde noviembre de 2024.

Licenciada en medicina, es médico especialista en pediatría y sus áreas específicas y Máster en Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento por la Universidad de Málaga

En sus casi dos décadas de desempeño profesional, Collard Borsotti ha combinado el plano asistencial pediátrico y de urgencias con la gestión estratégica y la práctica de la docencia, tanto en diversos hospitales de Málaga como en centros localizados en la provincia de Córdoba (Argentina). Esta versatilidad, entendimiento transversal de la medicina, visión internacional y experiencia especializada, la dota de un perfil altamente cualificado.

Collard reforzará la calidad asistencial, garantizará la seguridad del paciente y potenciará la colaboración con los profesionales sanitarios, han indicado en un comunicado.

Para la directora territorial de HM Hospitales, la doctora Virginia Grando, "la incorporación de la doctora Collard Borsotti supone una apuesta por la experiencia y la excelencia a nuestros hospitales, así como un avance significativo en el compromiso por ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes".

Por su parte, la ya directora médica de HM Málaga, ha manifestado que su nuevo desempeño "supone una responsabilidad que acepto con ilusión" y ha añadido que entre sus principales objetivos "se encuentra fortalecer el trabajo interdisciplinario, valorando la dedicación de cada profesional para superar los retos actuales, así como garantizar al paciente una atención segura, humana y de calidad, con los mejores estándares de profesionalidad e innovación".