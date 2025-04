Valero advierte del "pelotazo urbanístico" tras "reapertura" de Tívoli: "Junta no puede mirar para otro lado"

Advierte de que "del Tívoli World, el Partido Popular pretende pasar al Pelotazo World"

MÁLAGA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha advertido este martes del "pelotazo urbanístico" que se esconde tras la "reapertura" del parque de atracciones Tívoli World de Benalmádena (Málaga).

"Del Tívoli World, el Partido Popular pretende pasar al Pelotazo World", ha advertido y ha indicado que el Gobierno andaluz "no puede mirar para otro lado".

Valero, en rueda de prensa junto con el portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella, ha incidido en que "la batalla ímproba que llevan años dando los compañeros y compañeras de Izquierda Unida en Benalmadena es la batalla de muchas generaciones en Andalucía".

"A Izquierda Unida le duele el Tívoli porque forma parte de la memoria emocional de tantas generaciones de andaluces y andaluzas que han pasado por allí siendo niños y niñas, de tantos padres y madres que han llevado a sus hijos e hijas hace años o que hoy, siendo padres y madres, quieren llevar a sus hijos e hijas al Tívoli", ha señalado.

Valero ha asegurado que Tívoli "forma parte de la memoria emocional de Andalucía, de la identidad de Andalucía, ligada al turismo, pero no menos cierto, ligada a unos andaluces y andaluzas que quieren seguir disfrutando de un parque de atracciones que también quieren legar a sus hijos y a sus hijas". Así, ha vuelvo a defender que "esta batalla de Izquierda Unida en Benalmadena es una batalla del conjunto de Andalucía".

"Del Tívoli World el PP pretende pasar al pelotazo World", ha advertido y ha lamentado que el PP "vuelve a las andadas, vuelve a utilizar la Costa del Sol para dar un ladrillazo y para enfilar la ciudad frente a sus vecinos, poner la ciudad de espalda a sus vecinos".

"El Partido Popular, en este sentido, no pasa de pantalla, continúa instalado en ese modelo de ciudad de los años noventa que, lamentablemente, dio al traste con proyectos de vida habitables en tantos municipios de la Costa del Sol", ha apostillado.

Ha dicho que el PP "da la espalda de nuevo a los vecinos y vecinas, en este caso de Benalmadena, y lo hace mintiendo", porque "el PP miente cuando dice que va a reabrir Tívoli World": "No va a reabrir Tívoli, es mentira que reabra este parque de atracciones", ha avisado.

Es más, ha dicho que era un "parque de atracciones que era de todos y de todas y que ahora se pone en un convenio al servicio de los intereses especulativos de unos pocos".

Valero ha incidido en que "lo que sí es cierto, en lo que plantea el Partido Popular, es que hay un complejo hotelero y una revalorización de terrenos que, por lo menos, asciende a más de 200 millones de euros por esa revalorización de terrenos". A su juicio, "un pelotazo en toda regla, en contra del interés general de los vecinos y vecinas".

"No puede mirar para otro lado el Gobierno andaluz", ha avisado y ha dejado claro que "esto no tiene que ver solo con Benalmadena", por lo que preguntarán al Ejecutivo regional "sobre esta operación especulativa".

En concreto, van a exigir que, "en sus competencias, que las tiene, evite el cambio de PGOU, que facilitaría este pelotazo urbanístico que acaba con el parque, que no garantiza ni mucho menos la readmisión de los trabajadores y que propicia una operación especulativa que va en contra del interés general, en contra del interés de los vecinos y vecinas de Benalmádena", ha señalado.

"El PP en el Gobierno andaluz no se puede poner de parte de un alcalde que propicie un pelotazo por ser de su mismo partido político", ha apostillado, volviendo a pedir "a Moreno Bonilla que mire por los andaluces y las andaluzas, y no por un alcalde de su partido político, porque el Tívoli es de todas y es de todos, y es su responsabilidad como presidente evitar lo que está en su mano evitar, y es este pelotazo".

Por último, Valero ha indicado que "llevaremos las iniciativas para ponérselo en bandeja y que arregle lo que su partido está destrozando, en este caso en Benalmádena con el Tívoli llevándoselo por delante".

ALEGACIONES QUE SE VAN A PRESENTAR EN EL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el portavoz de IU-Podemos en el Ayuntamiento de Benalmádena, Enrique Pablo Centella, ha incidido en que "queremos seguir poniendo en valor que Tívoli World es parte del ADN del turismo, no solo de Benalmádena, no solo de la Costa del Sol, sino de la provincia de Málaga y del conjunto de Andalucía".

También ha lamentado "la macrooperación de especulación urbanística", ya que "si el alcalde llega a firmar el convenio que está sobre la mesa, no solo no va a reabrir el parque de atracciones Tívoli, sino que este documento, si se lleva a cabo, va a ser el certificado de defunción de nuestro parque de atracciones".

Ha advertido de que "bajo el señuelo de que Tívoli reable, cosa que no es cierta, lo que se esconde es una macrooperación de especulación urbanística donde se reclasifica el suelo de la parcela y aumenta su edificabilidad en ni más ni menos que un 800% sin que la ciudad reciba absolutamente nada a cambio".

"Lo único cierto que refleja el convenio es que se van a construir tres hoteles, de los que de dos de ellos no sabemos qué superficie van a tener, que se va a construir un gigantesco centro comercial y que va a haber una pequeña zona para atracciones de las que no se sabe ni el número de atracciones, ni el tipo de atracciones, ni el modelo y ni tan siquiera sabemos si a eso se les va a poder llamar o no parque de atracciones", ha resumido.

De igual modo, ha criticado "un cheque en blanco por un valor no menor a los 200 millones de euros donde la ciudad no recibe nada ni la empresa tampoco se compromete a nada sobre esa zona, esa pequeña zona de atracciones. Se le puede llamar de muchas maneras, pero hay uno una manera de la que nos entendemos todos. Esto es un gigantesco pelotazo económico".

"Las dimensiones del parque se pueden ver claramente. Del parque actual de 77.900 metros cuadrados pasamos a un parque de 35.860 metros cuadrados. Esa es la realidad de lo firmado", ha dicho.

Ha anunciado que "desde Izquierda Unida-Podemos proponemos, primero, que se retire el convenio. Y en segundo lugar, que se llegue a otra negociación donde se incluya que el parque de atracciones mantenga su superficie, qué tipo de atracciones y qué modelo de parque y que se dimensionen exactamente los complejos hoteleros, cuántos son y qué superficie van a ocupar".

También "que se establezca un plan de acceso para garantizar la movilidad y que no colapse Arroyo de la Miel y el conjunto de Benalmádena. Que se reintegre una cantidad al Ayuntamiento, pues va a permitir una revalorización importantísima de los terrenos y que se recoja de manera taxativa el que los trabajadores van a se van a reincorporar", ha concluido.