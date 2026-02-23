Valero anuncia PNL para evitar que se aplique el acuerdo de la UE con Mercosur: "La salvaguarda es un parche"

El diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero. - IU

MÁLAGA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida en Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso por Movimiento Sumar, Toni Valero, ha anunciado que su formación presentará este próximo miércoles una Proposición No de Ley en la Cámara baja parlamentaria para evitar la aplicación provisional del tratado entre la Unión Europea y Mercosur. Además, ha calificado a las cláusulas de salvaguarda recientemente aplicadas para este acuerdo como "una estafa, un parche".

En clave regional, Valero ha criticado que el acuerdo con Mercosur es "lesivo" para Andalucía y para su mundo rural, "que es lo que da sentido a nuestra tierra", y ha considerado que la comunidad autónoma se juega "mucho": "Nos jugamos el futuro del mundo rural con este tratado, la cohesión territorial y la cohesión social en Andalucía".

El líder de izquierdas ha dicho en rueda de prensa en Málaga que defender Andalucía y su mundo rural "no es ni defender el acuerdo con Mercosur ni recortar la PAC como está haciendo la UE". "Hemos visto que agricultores y agricultoras se han movilizado pidiendo algo que es de sentido común y que es justo, y es poder vivir de su trabajo dignamente, es tener precios justos, recibir precios justos por lo que producen".

Valero ha dicho que frente a esta reivindicación, los productores del sector primario, han recibido "un recorte en las políticas agrarias comunitarias en la PAC de un 22% por una Comisión Europea dominada por los conservadores para multiplicar por cinco el gasto militar", lo cual ha dicho que es "justo lo que está pidiendo PP Vox, multiplicar por cinco el rearme para contentar a Donald Trump".

Valero ha insistido en que el acuerdo Mercosur es "una amenaza real" para el sector primario, y que está hecho al servicio de las grandes multinacionales, "y por eso elimina aranceles y elimina protecciones, y provoca una competencia claramente desleal".

"Y ante eso, es preocupante que PP y Vox lo que planteen sea flexibilizar nuestras normas. Eso sería un enorme retroceso inaceptable en salud pública y, cómo no, en protección medioambiental", ha sentenciado.

Para Valero, es de ahí de donde surgen las cláusulas de salvaguarda, las cuales ha dicho que son "una estafa, un parche que no protege ni a los agricultores ni a los consumidores". También las ha calificado de "inaplicables", y ha explicado que "no previenen que se apliquen cuando el daño ya está hecho en el mejor de los casos".

El diputado de Sumar ha dicho que el tratado de Mercosur contradice la estrategia europea 'De la granja a la mesa' y la transición agroecológica. "Y también contraviene el espíritu de las Naciones Unidas en su declaración de los derechos del campesinado".

"Este acuerdo va a golpear muy duramente a nuestro país, va a golpear duramente al medio rural en España, tanto en aquellos sectores como el vacuno, el avícola, el azúcar o el maíz, afectando al empleo, al arraigo, pero muy especialmente también a Andalucía", ha recalcado.

En la región andaluza ha aludido a las afectaciones al sector oleícola, "a pesar de ser un sector eminentemente exportador", y también a cítricos, arroz, cereales, vacuno y tropicales.

Y sobre la PNL que llevará al Congreso de los Diputados, ha insistido en que "no se puede aplicar provisionalmente un tratado que está siendo contestado en las calles y que se ha llevado al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia Europeo". "Vamos a plantear una PNL para defender la coherencia en la política comercial con la transición agroecológica y para, evidentemente, garantizar los derechos del campesinado".

"Esta PNL, en definitiva, pretende también que las políticas agrarias europeas, esa PAC no venga con recortes y, por tanto, que la soberanía alimentaria siga siendo un pilar fundamental sobre el cual tiene que transitar la autonomía estratégica europea. Sin soberanía alimentaria no hay autonomía estratégica europea", ha concluido.