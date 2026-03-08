Valero asegura que más de 27.000 menores andaluces se benefician del Plan Veo

Imagen de archivo del coordinador regional de IU en Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa. - IU

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso por la provincia de Málaga, Toni Valero, ha precisado este domingo que "más de 27.000 menores andaluces ya se benefician del Plan Veo".

En un audio remitido a los medios, Valero ha defendido que "frente al ruido y frente a los recortes del PP y Vox", el Ministerio de Sanidad con Sumar al frente impulsa "políticas públicas que amplían derechos y que llegan directamente a las familias trabajadoras".

En este sentido, ha puesto de ejemplo el Plan Veo, que financia hasta con cien euros gafas o lentillas para menores de 16 años. Así, ha apuntado que en apenas dos meses ya se han tramitado cerca de 73.000 ayudas.

En particular, el diputado del grupo Sumar en el Congreso por la provincia de Málaga ha señalado que Andalucía "está siendo protagonista" de este avance, siendo la comunidad con más solicitudes, con 27.180 menores beneficiándose del programa.

En contexto, ha afirmado que "hablamos de más de 7.500 en Sevilla, más de 4.000 en Málaga, cerca de 3.800 en Cádiz, más de 3.000 en Córdoba y prácticamente 3.000 en Granada".

De esta forma, el coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía ha precisado que "miles de familias andaluzas tienen más fácil algo tan básico como cuidar la salud visual de sus hijos", mientras que el Gobierno de Moreno "continúa deteriorando la sanidad pública andaluza y abriendo la puerta a la privatización".