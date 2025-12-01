Valero critica que Junta "no se está tomando en serio lucha contra violencias machistas" e "incumple" pacto de Estado

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málagga - IU

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha advertido este lunes de que el Gobierno andaluz "no se está tomando en serio la lucha contra las violencias machistas" y ha criticado que "incumple el Pacto de Estado a pesar de que tiene recursos para ello". Así, ha exigido que "ponga todos los recursos necesarios para luchar contra las violencias machistas".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, en primer lugar, ha condenado "lo que todas luces parece ser un nuevo asesinato machista en la Comunidad de Madrid, en Torrejón de Ardoz". La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas que rodean la muerte de una mujer tras recibir varias puñaladas en su casa de la referida localidad, mientras que su pareja ha aparecido tendido en la vía pública tras precipitarse desde la vivienda.

También ha condenado los asesinatos que se han dado en la provincia en estos últimos días". En concreto, los asesinatos machistas en Campillos y en Rincón de la Victoria, respectivamente, que "han conmocionado" ambos municipios.

"Con estos dos asesinatos ya llevamos 13 mujeres asesinadas por violencias machistas en el año 2025 en Andalucía", ha recordado y ha incidido en que "estamos hablando de la comunidad autónoma con más víctimas por violencias machistas del conjunto del país". "Son cifras absolutamente demoledoras que traslada el Ministerio de Igualdad", ha apostillado.

A su juicio, "creemos que el Gobierno andaluz no se está tomando en serio la lucha contra las violencias machistas porque no está haciendo todo lo que está en su mano para frenarlas, para mitigarlas, para erradicarlas".

En este punto, ha señalado que "el último informe de Amnistía Internacional es demoledor" en relación con los centros de crisis para las víctimas de violencia sexual en Andalucía, que "deja claramente explicitado que el Gobierno andaluz no se toma en serio la lucha contra las violencias machistas".

"Según este informe, en Andalucía no está garantizado el derecho a una atención integral, especializada y, por supuesto, accesible a las violencias sexuales; persisten en Andalucía graves deficiencias, según dice este informe, en accesibilidad, especialización, horarios, coordinación y enfoque interseccional".

Al respecto, ha añadido que "esto, evidentemente, contribuye, por una parte, a una revictimización de las víctimas y, por otra parte, a un incumplimiento de los estándares internacionales"; y, "como no, también en Andalucía el Gobierno andaluz está incumpliendo la Ley Integral de Libertad Sexual".

Valero ha advertido de que "la Junta de Andalucía incumple el Pacto de Estado contra las violencias machistas a pesar de que tiene recursos para ello". "Y esto es así porque no es su prioridad", ha advertido.

"El Gobierno andaluz está anteponiendo todo a tapar su corrupción y anteponiendo todo, evidentemente, a gestionar esa crisis sanitaria que ha provocado con su desmantelamiento de la sanidad pública", ha señalado.

Por ello, desde IU ha exigido a la Junta de Andalucía que "refuerce con medios y ponga todos los recursos necesarios para luchar contra las violencias machistas".

"Creemos que es fundamental que hagan públicos los datos de contacto y ubicación de los centros de atención a víctimas de violencias machistas, que garantice una atención 24 horas siete días a la semana por personal especializado", ha explicado.

Además, ha continuado, que "mejore la coordinación interinstitucional y, por último, que asegure que la gestión de los centros se priorice desde la experiencia en violencia sexual con enfoque feminista y enfoque interseccional", ha concluido.

Sobre qué está ocurriendo en relación con la violencia de género, ha incidido en que "los datos serían menos demoledores, habría menos sufrimiento si efectivamente en la provincia de Málaga, igual que en el resto de Andalucía, hubiese una política frente a las violencias machistas con recursos que, como digo, cumpliese con lo que plantea el Pacto de Estado, que en Andalucía no se cumple".

"Y ahí están los centros de crisis que están a medio hacer y hay un montón de políticas contra las violencias machistas que no se están implementando", ha concluido.