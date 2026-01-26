Valero: "Cuando el campo se moviliza y la izquierda empuja, el tratado de Mercosur se frena"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga - IU

MÁLAGA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha valorado este lunes que "cuando el campo se moviliza y la izquierda empuja, el tratado de Mercosur se frena" y ha sostenido que "defender el campo significa rechazar el Mercosur, reforzar la PAC y apostar por una ganadería y agricultura social y profesional".

En rueda de prensa, ha mostrado el apoyo de IU Andalucía a las movilizaciones de los agricultores y ganaderos profesionales del próximo 29 de enero en contra del tratado Mercosur y ha exigido "claramente que no se aplique de manera provisional este tratado".

"El campo tiene hoy dos razones de sobra para salir a la calle", ha dicho, precisado que, por un lado, es "el tratado Mercosur", pero también "ese doble ataque que supone el marco financiero plurianual de la Comisión Europea, que supone un 22% de recortes en los fondos agrarios para multiplicar por cinco el gasto militar".

Al respecto, ha señalado que eso es "justo lo que el PP y la ultraderecha europea, con Vox a la cabeza, han estado demandando: aumentar el rearme que engrosa las cuentas de la industria armamentística norteamericana a costa del Estado del bienestar y de los fondos agrarios".

Valero ha criticado "la profunda hipocresía del Partido Popular que dice una cosa en 'Twitter' y vota la contraria en Bruselas". "El PP ha promovido en todas las votaciones del Parlamento Europeo el tratado Mercosur", ha dicho, advirtiendo en que "mientras que aparenta una pretendida preocupación por el campo, hemos visto que el PP y Vox han apoyado ese rearme europeo a costa de los fondos agrarios".

Además, ha agregado que "las cláusulas de salvaguardia del acuerdo con Mercosur son una auténtica estafa; son inaplicables en la práctica y llegan tarde". De igual modo, ha sostenido que son "unas cláusulas de salvaguardia cuyo ponente fue el diputado del PP". Por tanto, ha sostenido Valero, "nos plantean un parche que no es ninguna solución, que es más que nada un intento de justificar un mal acuerdo".

Por otro lado, ha felicitado y celebrado, en este contexto, el que se haya "conseguido que el Parlamento Europeo solicite un dictamen sobre el Mercosur al TJUE". "Lo hemos conseguido y, por lo tanto, hemos frenado la ratificación del Tratado de Mercosur, a pesar de que el PP también en esto votó en contra".

"Cuando el campo se moviliza y la izquierda empuja, el tratado de Mercosur se frena", ha valorado, al tiempo que ha dicho que "defender el campo significa rechazar el Mercosur, reforzar la PAC y apostar por una ganadería y agricultura social y profesional".

Por todo ello, ha sostenido que "este 29 de enero vamos a estar acompañando a ganaderos y agricultores profesionales en las calles frente al tratado de Mercosur y exigiendo una política agraria comunitaria que ponga en el centro la soberanía alimentaria, que ponga en el centro la agricultura y ganadería social y profesional y que se aleje de los intereses de las multinacionales agroalimentarias", ha concluido.