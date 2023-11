Valero: "El Gobierno andaluz presenta los presupuestos como históricos, pero no son más que la historia de siempre"

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador andaluz de IU, Toni Valero, ha criticado este lunes que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, presenta los presupuestos de 2024 "como históricos, pero no son más que la historia de siempre" y ha lamentado, además, la "indolencia" del PP.

Así lo ha señalado Valero en rueda de prensa en Málaga, en la que ha incidido que el hecho de que son "la historia de siempre" se expresa en varias ideas de las cuentas andaluzas.

En concreto, Valero se ha referido a que "el papel del autogobierno en estos presupuestos es cada vez menor". Ha recordado que el Ejecutivo andaluz "ha estado recibiendo transferencias históricas, más de 9.600 millones y, sin embargo, la capacidad recaudatoria propia de la Junta de Andalucía para incorporar recursos al presupuesto andaluz y garantizar servicios públicos ha pasado de un 8,6% en 2018 a apenas un 5,6%".

Ha dicho, al respecto, que "hemos perdido cerca de 1.400 millones de euros", que "no están en los bolsillos de la gente, como dice el PP". En todo caso, ha continuado, "estarán en los bolsillos de las grandes fortunas a las cuales se les ha exonerado de impuestos".

"MENOS INGRESOS"

Por otro lado, ha agregado que son unos presupuestos que "prevén menos ingresos que en el año 2023 con respecto al año 2024", ya que "presupuestan cerca de 46.700 millones" y, "sin embargo, 2023 se ha cerrado con unos créditos disponibles que alcanzan los 49.000 millones de euros". "Por tanto, 2.500 millones de euros menos".

"Unos presupuestos que tienen también recortes", ya que "siguen ese mantra neoliberal de que no hay que intervenir en economía y que no hay por qué proteger a la mayoría social".

Ha citado "recortes" en partidas "fundamentales" para el desarrollo de Andalucía como en investigación e innovación, "cerca de 55 millones de euros con respecto al año 2023, pero cerca de 107 millones con respecto a 2018".

También en pesca, "un 40%, 28 millones de euros. En el apoyo al sector agrícola y ganadero, que está pasando una gravísima crisis, cerca de 37 millones de euros. En protección a la violencia de género, cinco millones de euros, un 18% menos. En cooperación al desarrollo, hasta 24 millones de euros con respecto a 2018".

"Es especialmente clamoroso --ha continuado-- en una comunidad como la nuestra, que tenemos a diez de los 15 municipios más empobrecidos del conjunto del país, que se recorte en renta mínima de inserción". "No se adecúa al ingreso mínimo vital, como están pidiendo los agentes sociales, las organizaciones no gubernamentales, y ahí la tijera es implacable", ha advertido.

En concreto, ha dicho que "estamos hablando de un recorte con respecto a 2023 de 43 millones de euros, pero es que con respecto a 2018 de 168 millones de euros" y "en la comunidad autónoma con las desigualdades más exacerbadas del conjunto del país".

"CONTINÚAN HACIENDO NEGOCIO CON NUESTROS DERECHOS"

Por otro lado, también ha advertido de que son unos presupuestos "que continúan haciendo negocio con nuestros derechos, con nuestros servicios públicos".

"Recursos que deberían destinarse al fortalecimiento del servicio sanitario público, vemos que vuelven a engrosar las cuentas de beneficio de las clínicas privadas", ha continuado, al tiempo que ha sostenido que "de ahí que para el próximo año prevean 25.000 pacientes más derivados a las clínicas privadas. Eso supone cerca de 269.500 pacientes que ya son clientes de las clínicas privadas y que deberían estar acogidos por el sistema sanitario público y recibir los fondos que para eso se necesitan".

Por tanto, para Valero, "es una propuesta que demuestra absoluta indolencia por parte del PP y ya se ha visto con los presupuestos superados en la baja ejecución del año 2023, que ha sido hasta un 25% apenas en la materia de inversiones y que demuestra también una falta de modelo y una falta de estrategia" afeando que "no haya planes de empleo, no haya una estrategia para la diversificación y la industrialización, no haya un plan de vivienda ambicioso, que tampoco haya medidas para el reto demográfico y, por lo tanto, que no se acometan los problemas estructurales de nuestra región".

"A pesar de tener más recursos que nunca el gobierno andaluz, en Andalucía los problemas son los de siempre", ha concluido el coordinador andaluz de IU.

SANIDAD

Por otro lado, tras ser cuestionado, en concreto, por la sanidad, Valero ha aludido al "fracaso del modelo del PP que puso en marcha en la Comunidad de Madrid, en tiempos de Esperanza Aguirre, y continuaron hasta hoy con la señora Ayuso, y que el señor Moreno Bonilla cumple de manera dogmática".

"Y es que entran muchos recursos para financiar el sistema sanitario, pero en lugar de ir al sistema sanitario público, se derivan a clínicas privadas en manos de fondos de inversión, de tal manera que se hace negocio con lo que es un derecho social", ha agregado.

A su juicio, "aquí no hay un problema de falta de recursos, aquí hay un problema, fundamentalmente, de pésima gestión, porque no se gestiona en función de la mayoría social, sino en función de esos pocos privilegiados que hacen negocio". "Hay un deterioro deliberado del estado del bienestar, y ahí, evidentemente, hace aguas la propuesta neoliberal de Moreno Bonilla", ha concluido.