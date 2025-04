Valero incide en la defensa de Doñana "cueste lo que cueste y ante quien haga falta": "Se encuentra de nuevo amenazada"

MÁLAGA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha avisado este lunes de que "vamos a defender Doñana, cueste lo que cueste y ante quien haga falta". "Doñana hay que defenderla porque, de nuevo, se encuentra amenazada", ha advertido.

Así lo ha señalado Valero en rueda de prensa en Málaga, al tiempo que ha señalado que "hace unas semanas hemos sabido que hay un proyecto de un fondo de inversión para construir un pozo de almacenamiento gasístico que afectaría a un acuífero de Doñana, que pondría en riesgo un acuífero".

Por eso, ha dicho, tras ello, "presentamos inmediatamente una pregunta ante el Congreso de los Diputados para saber cuáles son las intenciones, cuál es la opinión del Ministerio de Transición Ecológica" ya que "nos parece incoherente que se estén cerrando pozos que están afectando a los acuíferos, pero, por otra parte, se pueda promover o auspiciar un proyecto de este tipo".

Al respecto, ha añadido que las declaraciones de la ministra "no nos dejaron en absoluto tranquilos" cuando "planteaba que este almacenamiento gasístico no estaba en Doñana exactamente o que podría no afectar al acuífero", advirtiendo de que "no es así".

En este sentido, ha recordado que "se han presentado muchas alegaciones por el movimiento ecologista; se ha pedido una nueva evaluación ambiental porque, efectivamente, este almacenamiento gasístico afectaría al acuífero de Doñana".

Ha dicho que es "un proyecto que tiene mucha similitud" con otro "que contemplaba una cosa muy parecida, otro almacenamiento gasístico en el entorno de Doñana", precisando que "desde 2019 está en el congelador y sospechamos que lo está porque, efectivamente, pone en riesgo el acuífero de Doñana".

"¿Por qué insistir en un proyecto que medioambientalmente es insostenible y que, además, no soluciona los problemas para los cuales pretende estar planteado?", ha preguntado Valero.

Así, ha incidido en que van a presentar "cuantas iniciativas sean necesarias para frenar este nuevo atentado contra Doñana". "No valen medias tintas, no se puede mirar para otro lado".

Por último, ha abogado por "apostar por una transición ecológica que sea justa", lo que "significa protagonismo de lo público, no de los fondos de inversión y, por supuesto, no cediendo ante las grandes multinacionales cuando se pone en riesgo el medio ambiente, en este caso, el Parque Nacional de Doñana", ha concluido.